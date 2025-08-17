Vote Adhikar Yatra: आज से राहुल गांधी की ‘वोट अधिकार यात्रा’, सासाराम में पहुंच रहे इंडिया गठबंधन के समर्थक

  1. हिन्दी समाचार
Vote Adhikar Yatra: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रविवार (17 अगस्त, 2025) को सासाराम से पार्टी की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ शुरू करने के लिए बिहार रवाना हुए। यह यात्रा भारत के चुनाव आयोग द्वारा राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ आयोजित की गई है। कांग्रेस नेता सुबह-सुबह अपने आवास से मार्च में शामिल होने के लिए निकले, जिसमें राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। इस बीच, पटना में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर यात्रा की तैयारियाँ चल रही हैं।

पढ़ें :- सासाराम से बजा मतदाता अधिकार यात्रा का बिगुल, तेजस्वी बोले- EC सुन ले कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और हम लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देंगे

कांग्रेस नेता सुबह-सुबह अपने आवास से मार्च में शामिल होने के लिए निकले, जिसमें आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। इस बीच, पटना में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। नेताओं का आना अभी बाकी है, लेकिन इंडिया ब्लॉक समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुँच रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम रोहतास ज़िले के सासाराम के सुवारा में हवाई पट्टी के पास आयोजित किया गया है। समर्थक ‘वोट चोर गद्दी छोड़ो’ के नारे लगा रहे थे। पूरे आयोजन स्थल पर कांग्रेस पार्टी, राजद, वामपंथी दलों और एनएसयूआई के झंडे लहरा रहे थे।

सुबह 11.30 बजे – दोपहर 2 बजे

यात्रा शुभारंभ रैली एवं हरी झंडी – रेलवे स्टेडियम, सासाराम, रोहतास — यात्रा प्रारंभ

सुबह का ब्रेक और दोपहर का भोजन: राज विलास रिज़ॉर्ट, ऑप. एचपी पेट्रोल पंप, नारायण मेडिकल कॉलेज के पास, जमुहार

पढ़ें :- एसआईआर देश के लिए जरूरी, पत्थर पर सिर पटकने से कुछ नहीं होगा- जीतन राम मांझी

शाम 4.00 बजे: यात्रा थाना चौक, डेहरी ऑन सोन बाजार, काराकाट, रोहतास से शुरू होगी

7.30 बजे शाम का विश्राम – रमेश चौक, औरंगाबाद, उसके बाद सार्वजनिक संबोधन

रात्रि विश्राम: बभंडीह खेल मैदान, कुटुम्बा, औरंगाबाद

