VP Election Cross Voting: उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में की क्रॉस वोटिंग! शिवसेना नेता के दावों से मचा हड़कंप

Vice President Election Cross Voting: उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को मतदान हुआ और शाम तक चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। राधाकृष्णन को कुल 452 वोट हासिल हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही हासिल हुए। वहीं, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के दावे किए जा रहे हैं।

पढ़ें :- क्रॉस वोटिंग के सवाल पर भड़कीं सुप्रिया सुले, बोलीं- महाराष्ट्र को बदनाम न करें

दरअसल, शिवसेना नेता (शिंदे गुट) संजय निरुपम ने बुधवार को दावा किया कि शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) समेत इंडिया के 16 सांसदों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान किया। निरुपम ने एक प्रेस वार्ता में दावा किया, ‘इंडिय गठबंधन के 16 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया, जिसमें यूबीटी गुट (शिवसेना) के पांच सांसद शामिल थे। शरद पवार गुट (एनसीपी) के सांसदों ने भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया और उनकी जीत सुनिश्चित की।’

दूसरी तरफ, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी को 315 वोट मिले। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन को दरअसल 300 वोट ही मिले, जबकि वास्तव में 15 अवैध वोट उनके पक्ष में डाले गए। राउत ने कहा कि उन्हेंअंदाजा था कि ये 12 वोट किसके हो सकते हैं? वो न तो नाराज हैं और न ही निराश। उन्हें 300 वोट मिले जो कोई छोटी संख्या नहीं है।’ फिलहाल, इन नेताओं के दावों आउर चुनाव के नतीजों से क्रॉस वोटिंग के संकेत मिले हैं।

