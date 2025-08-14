War 2 Box Office Collection Day 1: वार 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किया इतना Collection

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म वॉर 2 आज थिएटर्स में आ चुकी है. फिल्म को लेकर audience लगातार अपनी फीडबैक दें रहे हैं।कुछ यूजर्स को ये फिल्म काफी पसंद हैं. फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है. इस फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है. ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई वार का सीक्वल है और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की छठी किस्त है. फिल्म में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने भी अपनी अदा से प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं कि फिल्म ने अबतक कितनी कमाई की.

जानिए फिल्म पहले दी कहाँ तक पहुंची

ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ‘वॉर 2’ ने अब तक सभी भाषाओं को मिलाकर पहले दिन भारत में लगभग 13.91 करोड़ की कमाई की है. हालांकि यह एक अनुमानित डाटा है. इसमें बदलाव भी हो सकता है. Sacnilk के मुताबिक अपने रिलीज के पहले दिन वॉर 2 के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है.