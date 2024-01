War Room on Airports : 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स पर बनेंगे वॉर रूम्स , उड़ानों में देरी से निपटने के लिए एक्शन प्लान

War Room on Airports : हवाई यात्रा करने वालों की असुविधा को देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से एक SOPs जारी की गई है। इन दिनों घने कोहरे के कारण उड़ानों के संचालन में दिक्कते आ रहीं है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भविष्य में कोहरे के कारण उड़ानों के संचालन की समस्या से निपटने के लिए 6 बिंदुओं वाला एक्शन प्लान शेयर किया है। देश के 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स को रोज़ाना 3 बार संचालन संबंधी रिपोर्ट भेजनी होगी और वहां ‘वॉर रूम्स बनेंगे। एयरपोर्ट्स पर चौबीसों घंटे सीआईएसएफ जवानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

In view of the fog-induced disruptions, Standard Operating Procedures (SOPs) on mitigating passenger inconvenience were issued yesterday to all the airlines.

1. In addition to these SOPs, we have sought incidence reporting thrice daily for all the 6 metro airports.

