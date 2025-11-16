दिल्ली ब्लास्ट में था जैश-ए-मोहम्मद का हाथ? पाकिस्तान से हवाला के जरिए भेजे गए थे 20 लाख रुपये

  1. हिन्दी समाचार
दिल्ली में दिल दहला देने वाली  घटना  हर किसी को हैरान कर दिया है । लाल किले के सामने हुए धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 14 साल बाद देश की राजधानी में भयानक विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस मामले के बाद  आय दिन नए नए खुलासे  हो रहे हैं। वहीं, अब इस आतंकी हमले का कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से निकला है।खुफिया सूत्रों के अनुसार, जैश ने भारत में आतंक का जाल फैलाने के लिए 20 लाख रुपये खर्च किए थे। यह पैसे तीन संदिग्ध डॉक्टरों को भेजे गए थे, जिनमें उमर, मुजम्मिल और शाहीन का नाम शामिल है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

हवाला से भेजी गई रकम

खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार, यह रकम हवाला के जरिए पाकिस्तान से भारत में भेजी गई थी। जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर ने हवाला नेटवर्क से तीनों डॉक्टरों को आतंकी साजिश रचने के लिए पैसे दिए थे। वहीं, जांच एजेंसियां अब हवाला नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।

3 लाख का विस्फोटक खरीदा

संदिग्ध डॉक्टरों ने 20 लाख में से 3 लाख रुपये से 26 क्विंटल NPK (Nitrogen Phosphorus and Potassium) केमिकल खरीदने में खर्च कर दिए थे। आमतौर पर इस केमिकल का इस्तेमाल खाद के रूप में खेती के लिए किया जाता है। वहीं इससे विस्फोटक पदार्थ भी बनाया जा सकता है।सूत्रों के मुताबिक  बाकी पैसों को लेकर शाहीन और उमर के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। हालांकि, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड डॉक्टर मुजम्मिल था। दिल्ली पुलिस ने सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि की है कि धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस समेत 3 कारतूस, 9 मिलीमीटर की कैलिबर और बंदूक बरामद की गई है।

पुलिस का कहना है,इस तरह का  कारतूसों का इस्तेमाल सुरक्षाबल या खास अनुमति के बाद कुछ सीमित लोग ही कर सकते हैं।  ये सामान्य लोगों के लिए  नहीं  है। धमाके वाली जगह पर कोई पिस्तौल नहीं मिली है। वहीं, 3 में से 2 जिंदा कारतूस थे और 1 खाली था। इससे पता चलता है कि कारतूस तो मिल गया, लेकिन जिस बंदूक से इस कारतूस को दागा गया था, वो अभी तक नहीं मिल सका है।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार  , यह कारतूस राजधानी में कैसे पहुंचे, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, साथ ही धमाके वाली जगह की फोरेंसिक जांच जारी है। बता दें कि इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल थे।

 



