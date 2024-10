BCCI ने पहले टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद इस ऑलराउंडर को टीम में दी जगह, दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए इनको चुना

वाशिंगटन सुंदर ने रणजी ट्रॉफी सत्र का शानदार तरीके से आगाज किया था। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए 152 रन बनाए थे। इसके अलावा वाशिंगटन ने दो विकेट भी लिए थे। वाशिंगटन ने आखिरी बार भारत के लिए मार्च 2021 में अहमदाबाद में टेस्ट मैच खेला था। हालांकि, चोट के कारण वह टीम से बाहर हो गए थे।

