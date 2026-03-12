‘भारत के लिए ज़्यादा LPG सिलेंडर पाने के रास्ते खुल रहे हैं…’ केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री का बयान

India LPG Crisis : भारत में एलपीजी संकट के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी का बड़ा बयान सामने आया है। सुरेश गोपी ने गुरुवार को कहा कि भारत के लिए ज़्यादा LPG सिलेंडर पाने के रास्ते खुल रहे हैं। LPG संकट को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

केरल के त्रिशूर में पत्रकारों से बात करते हुए, सुरेश गोपी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को संसद में LPG संकट के बारे में सवालों के जवाब दिए थे। उन्होंने कहा, “डिप्लोमैटिक सेंसिटिविटी के कारण, होर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए सप्लाई से जुड़े कुछ मामलों को बताया नहीं जा सकता।” उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और श्मशान जैसी इमरजेंसी यूटिलिटी सर्विस को प्रायोरिटी दी जा रही है।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री ने कहा, “एक मिनिस्ट्री के तौर पर हमें लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। हालांकि, देश के बाहर कई टेक्निकल बातों को कंट्रोल करने का हमें कोई हक नहीं है।” उन्होंने कहा कि LPG संकट ने कई देशों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाला है। इससे निपटने की कोशिश की जा रही है। यह कंट्रोल में आ जाएगा।”

गोपी ने कहा कि गैस की कीमतों को रेगुलेट करने का एक सिस्टम है, और उसके निर्देशों के अनुसार कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कीमतें तय करने का अधिकार पेट्रोलियम कंपनियों को दिया गया है क्योंकि वे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि भारत होर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर दूसरे देशों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। वह, ज़्यादातर लोगों की तरह, “युद्ध के खिलाफ हैं।”