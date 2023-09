Ways to get rid of Dark Circles: आंखों के नीचे काले घेरों से हैं परेशान तो फॉलो करें ये घरेलू टिप्स

Ways to get rid of Dark Circles: स्टूडेंट्स से लेकर वर्किंग वूमेन तक डार्क सर्कल अधिकतर महिलाओं की बेहद आम समस्या है। काम प्रेशर, एक्जाम प्रेशर, एलर्जी या फिर नींद का पूरा न होना या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे की दिक्कत हो जाती है।

काले घेरों को छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त नींद जरुर लें

काले घेरे चेहरे पर बहुत भद्दे नजर आते है। आज हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप काले घेरों से छुटकारा पा सकते है।

सबसे पहले तो काले घेरों को छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त नींद जरुर लें। क्योकिं नींद की कमी के कारण आंखों के नीचे काले घेरों की दिक्कत हो जाती है। रोजाना सात से आठ घंटों की नींद लेना बहुत जरुरी है।

इसके अलावा खूब पानी पीएं। आप खुद को जितना हाइड्रेट रखेंगी उतनी ही जल्दी आपके आंखों के नीचे से काले घेरे गायब हो जाएंगे। कभी कभी किसी प्रकार की एलर्जी की वजह से भी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते है। अगर आपको भी एलर्जी की दिक्कत हो तो इससे बचने की कोशिश करें।

काले घेरे और सूजन से बचाने के लिए कोल्ड कंप्रेस का इस्तेमाल

धूप में निकलने से पहले 30 या फिर इससे अधिक एसपीएफ वाली सनस्क्रीन जरुर लगाएं। आंखों के नीचे काले घेरे और सूजन से बचाने के लिए कोल्ड कंप्रेस का इस्तेमाल करें।

इसके अलावा आंखों पर खीरे की स्लाइस को दस से पंद्रह मिनट के लिए रखे। इससे आंखों के नीचे के काले घेरे कम हो जाते है। कॉटन की मदद से गुलाब जल को आंखों पर दस से पंद्रह मिनट के लिए रखे। इससे आंखों को ठंडक मिलती है और आंखों के नीचे सूजन और काले घेरे कम होते है। इसके अलावा आप बादाम के तेल से आंखों के नीचे हल्के हाथों से मसाज करें। इससे भी काले घेरे कम होते है।