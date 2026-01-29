  1. हिन्दी समाचार
हमारी बहुत अच्छी, रचनात्मक, सकारात्मक बातचीत हुई…कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत पर बोले शशि थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि, मेरी पार्टी के दो नेताओं, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हमारी बातचीत हुई। हमारी बहुत अच्छी, रचनात्मक, सकारात्मक बातचीत हुई। सब ठीक है और हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं और क्या कह सकता हूं? मैंने हमेशा पार्टी के लिए प्रचार किया है, मैंने कहां प्रचार नहीं किया है?

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। गुरुवार को शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच एक अहम और संक्षिप्त मुलाकात हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी थे। इस मुलाकात के बाद शशि थरूर मुस्कुराते हुए कहा कि, सब ठीक है। उनके इस बयान के बाद चल रही अटकलों पर एक तरह से विराम लग गया। थरूर ने बैठक के दौरान बातचीत को रचनात्मक और सकारात्मक बताया है।

वहीं, इस दौरान शशि थरूर से पूछा गया कि क्या केरल के मुख्यमंत्री के बारे में बात हुई, तो उन्होंने कहा, नहीं, इस बारे में कभी बात नहीं हुई। मुझे किसी भी चीज़ के लिए उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी, मैं पहले से ही सांसद हूं और तिरुवनंतपुरम के मेरे वोटर्स का मुझ पर भरोसा है। मुझे संसद में उनके हितों का ध्यान रखना है, यही मेरा काम है।

दरअसल, पिछले कुछ महीनों से शशि थरूर के लेकर कई तरह की अटकलें चल रहीं थीं। कहा जा रहा था कि, थरूर कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब थरूर पार्टी की एक अहम बैठक में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि, बाद में उन्होंने कहा था कि, वो एक साहित्य उत्सव में गए थे। इसके अलावा, कोच्चि में पार्टी के एक कार्यक्रम में उनके साथ हुए खराब व्यवहार की खबरों पर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी।

