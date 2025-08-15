  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. ‘हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, फिर एक बार…’ Independence Day पर Border 2 ने फैंस को दिया बड़ा तोहफा

‘हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, फिर एक बार…’ Independence Day पर Border 2 ने फैंस को दिया बड़ा तोहफा

भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न माना रहा है। इस खास मौके पर बार्डर 2 ने फैंस को खास सरप्राइज़ दिया  दिया। जिसे देखकर फैंस के खुशी का ठिकाना नहीं है।  इस  पोस्टर के जरिए मेकर्स ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत के वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। फिल्म के पोस्टर में बताया गया है कि ‘बॉर्डर 2’ की कहानी सच्ची कहानियों से प्रेरित होगी। इस पोस्टर में सनी देओल का फेमस वॉर आर्मी में दिखाई दे रहा है। आइए बताते हैं की बार्डर 2 का पोस्टर क्या कहता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न माना रहा है। इस खास मौके पर बार्डर 2 ने फैंस को खास सरप्राइज़ दिया  दिया। जिसे देखकर फैंस के खुशी का ठिकाना नहीं है।  इस  पोस्टर के जरिए मेकर्स ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत के वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। फिल्म के पोस्टर में बताया गया है कि ‘बॉर्डर 2’ की कहानी सच्ची कहानियों से प्रेरित होगी। इस पोस्टर में सनी देओल का फेमस वॉर आर्मी में दिखाई दे रहा है। आइए बताते हैं की बार्डर 2 का पोस्टर क्या कहता है।

पढ़ें :- Border 2 : 'बार्डर 2' की शूटिंग खत्म होने पर दिलजीत दोसांझ बाटें लड्डू ,अहान शेट्टी और वरुण धवन संग मनाया जश्न

फिल्म का पहला पोस्टर

फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के इस पोस्टर में सनी देओल अपने फेमस युद्ध-प्रधान अवतार में दिखाई दे रहे हैं। इसमें सनी देओल की आंखों में आग और कंधों पर कर्तव्य का भार लिए दुश्मनों के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। पोस्टर में उनका लुक फिल्म ‘बॉर्डर’ से जुड़ी भावनाओं को फिर से जगा रहा है। इसके साथ ही पोस्टर में बताया गया है कि ‘बॉर्डर 2’ सच्ची कहानियों से प्रेरित फिल्म होगी, जिसे 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे…

‘बॉर्डर 2’ के पहले पोस्टर को सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि ‘हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे… फिर एक बार।’ इसके साथ ही उन्होंने अपने सभी फैंस को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।

पढ़ें :- 'बॉर्डर 2' की शूटिंग जारी, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने ज्वाइन किया Border 2 की Team, कब होगी रिलीज जाने पूरी बात

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

फिल्म में और कौन-कौन

पढ़ें :- सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का हिस्सा होंगे दिलजीत दोसांझ, ऐसे हुआ बड़ा खुलासा

फिल्म ‘बॉर्डर’ में भूषण कुमार ने कहा, ‘एक फिल्म से कहीं बढ़कर है, सभी भारतीयों के लिए एक भावना है, जिसे बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है।’ फिल्म में सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, मोना सिंह, अहान शेट्टी, मेधा राणा और सोनम बाजवा भी लीड रोल में नजर आएंगे। ‘बॉर्डर 2’ को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं।

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'मेरी मां ने सबसे पहले बेटे को जन्म दिया था लेकिन उसका .....', भाई की मौत को याद कर कंगना का छलका दर्द

'मेरी मां ने सबसे पहले बेटे को जन्म दिया था लेकिन उसका...

War 2 Box Office Collection Day 1: फिल्म ने पहले दिन तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड, 2 ब्लॉकबस्टर भी हैं शामिल

War 2 Box Office Collection Day 1: फिल्म ने पहले दिन तोड़ा...

‘हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, फिर एक बार…’ Independence Day पर Border 2 ने फैंस को दिया बड़ा तोहफा

‘हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, फिर एक बार…’ Independence Day पर Border 2...

‘कर्जा तो लिया नहीं…’ राज कुंद्रा और दीपक कोठारी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल, 60 करोड़ धोखाधड़ी केस

‘कर्जा तो लिया नहीं…’ राज कुंद्रा और दीपक कोठारी की कॉल रिकॉर्डिंग...

War 2 Box Office Collection Day 1: वार 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किया इतना Collection

War 2 Box Office Collection Day 1: वार 2 ने पहले दिन...

Coolie Box Office Day 1: रिलीज होते ही जबर्दस्त Collection कर रही रजनीकांत की फिल्म, पहले ही दिन कमाए इतने करोड़

Coolie Box Office Day 1: रिलीज होते ही जबर्दस्त Collection कर रही...