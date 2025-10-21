'3 घोषित जन सुराज उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया...' प्रशांत किशोर ने भाजपा पर लगाए आरोप

  1. हिन्दी समाचार
Bihar Elections News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दूसरे चरण के नामांकन दाखिल करने की तय समय सीमा सोमवार को खत्म हो गयी। जिसके अगले दिन जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा और एनडीए पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मंगलवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चार-पांच दिनों में, नामांकन दाखिल करने वाले तीन घोषित जन सुराज उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया।

By Abhimanyu 
Updated Date

प्रशांत किशोर मे कहा, “जब तक हम भाजपा को हरा नहीं देते और एनडीए को उखाड़ नहीं फेंक देते, हम शांत नहीं होंगे। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वे ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डरे हुए हैं। प्रशांत किशोर और उनके जन सुराज के साथी किसी से नहीं डरते। जितने चाहें उतने उम्मीदवार खरीद लीजिए, जितने चाहें उतने उम्मीदवारों को धमका दीजिए और जितने चाहें उतने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर दीजिए। चुनाव लड़ा जाएगा और इतनी ताकत से लड़ा जाएगा कि आप चकरा जाएंगे। हम महागठबंधन नहीं हैं। इन लोगों को महागठबंधन के उम्मीदवारों की परवाह नहीं है क्योंकि इन्हें पता है कि महागठबंधन से एक ताकतवर आदमी खड़ा है। ये जाकर जनता से कहेंगे, “ये जंगलराज के लोग हैं।” अगर आप नहीं चाहते कि वे वापस आएँ, तो हमें वोट दें।” लेकिन वे अच्छे लोगों से डरते हैं… वे भ्रष्ट नेताओं से नहीं डरते। यह जन सुराज का डर है। इतने अच्छे लोग मैदान में उतर गए हैं कि उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है।”

प्रशांत किशोर ने कहा आगे कहा, “पिछले कुछ वर्षों में, भाजपा ने सरकार बनाने की छवि बना ली है, चाहे चुनाव में कोई भी जीते। अब, उन्होंने बिहार में एक नया अभियान शुरू किया है… चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, और अगर किसी को सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा है, तो वह एनडीए की भाजपा है… वे जनता को डराने के लिए महागठबंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं, ‘हमें वोट दो, वरना लालू का जंगल राज वापस आ जाएगा’… पिछले चार-पांच दिनों में, नामांकन दाखिल करने वाले तीन घोषित जन सुराज उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया।”

जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने कहा, “मतदाताओं को धमकाने और लुभाने के लिए आदर्श आचार संहिता होती है, लेकिन विपक्षी नेताओं को धमकाने और उन्हें ‘बंधक’ बनाने के लिए नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने हमारे एक उम्मीदवार के साथ भी ऐसा ही किया। अगर भारत के गृह मंत्री आपको मिलने के लिए कहें और बाद में आपको अपने सभी नेताओं से घेर लें, तो आपके पास क्या विकल्प होंगे? हम चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत करेंगे।”

