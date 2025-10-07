  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, उड़ानों पर भी पड़ सकता है असर

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, उड़ानों पर भी पड़ सकता है असर

देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कहीं तेज बारिश तो कहीं ओले गिर रहे हैं। इस बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। रविवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Weather Update: देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कहीं तेज बारिश तो कहीं ओले गिर रहे हैं। इस बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। रविवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। बारिश के कारण यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं, मौसम का असर उड़ानों पर भी देखने को मिल सकता है।

पढ़ें :- Weather Update: मौसम ने फिर ​बदला अपना मिजाज, जोरदार बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज, मध्य, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम गरज के साथ बिजली, ओलावृष्टि और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

तेज बारिश को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को खराब मौसम के लिए आगाह करते हुए घर से निकलने से पहले संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि, दिल्ली में खराब मौसम के कारण, दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हो सकता है। हमारी ऑन-ग्राउंड टीमें सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि यात्रियों को एक सहज और कुशल अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर ने जेडीयू को लेकर की भविष्यवाणी, बोले- नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें जीते तो वह छोड़ देंगे राजनीति

Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर ने जेडीयू को लेकर की भविष्यवाणी,...

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, उड़ानों पर भी पड़ सकता है असर

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, उड़ानों पर भी पड़...

कोर्ट का चुनाव आयोग को 'सुप्रीम' निर्देश, कहा-'SIR के तहत हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं का दें ब्योरा'

कोर्ट का चुनाव आयोग को 'सुप्रीम' निर्देश, कहा-'SIR के तहत हटाए गए...

UN में पाकिस्तान फिर एक्सपोज़, भारत ने कहा- ‘बांग्लादेश विभाजन के दौरान 4 लाख महिलाओं का रेप का दिया था आधिकारिक आदेश’

UN में पाकिस्तान फिर एक्सपोज़, भारत ने कहा- ‘बांग्लादेश विभाजन के दौरान...

चिराग पासवान की कहीं सीएम कुर्सी पर तो नहीं है नजर? एनडीए से चाहते हैं सम्मानजनक सीटें

चिराग पासवान की कहीं सीएम कुर्सी पर तो नहीं है नजर? एनडीए...

पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन, एक अखण्ड भारत दोबारा बनाया जाए जैसा औरंगजेब ने बनाया था

पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के...