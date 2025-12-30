प्रियंका गांधी के घर जल्द बज सकती है शहनाई, बेटे रेहान वाड्रा गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से करने जा रहे सगाई

Raihan Vadra Engaged To Aviva Baig: कांग्रेस की दिग्गज नेता और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के घर में जल्द ही शहनाई बजने वाली है। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) के बेटे रेहान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग (Aviva Baig) से सगाई करने जा रहे हैं। दोनों के परिवारों ने इस पर सहमति जताई है।

एक निजी समाचार चैनल की वेबसाइट की रिपोर्ट में सूत्रों की के हवाले से लिखा गया कि 25 साल के रेहान वाड्रा (Raihan Vadra) ने कल अपने सात साल की गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को दोनों परिवारों की मौजूदगी में प्रपोज़ किया और उन्होंने हां कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश हैं और कल राजस्थान के रणथंभौर में एक बड़ी सगाई सेरेमनी होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि शादी कुछ महीनों में होगी।

अवीवा बेग (Aviva Baig) और उनका परिवार दिल्ली में रहता है। उनके पिता इमरान बेग बिजनेसमैन हैं और उनकी मां नंदिता बेग इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और नंदिता बेग पुरानी दोस्त हैं। नंदिता ने कांग्रेस हेडक्वार्टर, इंदिरा भवन के इंटीरियर डिज़ाइन में प्रियंका गांधी की मदद की थी।