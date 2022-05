पश्चिम बंगाल : बाबुल सुप्रियो के शपथ ग्रहण पर फंसा पेंच, राज्यपाल धनखड़ कहा- मांग संविधान के अनुरूप नहीं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 161-बालीगंज विधानसभा उप चुनाव में जीत हासिल करने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रियो की ओर से अपने शपथ ग्रहण को लेकर किया गया अनुरोध राज्यपाल ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उप चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सुप्रियो ने राज्यपाल से स्पीकर द्वारा शपथ दिलाए जाने की अनुमति देने की मांग की थी।

Appointment of the Hon’ble Deputy Speaker Dr. Asish Banerjee as the person to administer oath to Shri Babul Supriyo, elected to the West Bengal Legislative Assembly from 161-Ballygunge Assembly constituency is in conformity with article 188 of the Constitution.

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) May 1, 2022