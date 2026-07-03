चलती ट्रेन से गिरकर मजदूर की हुई मौत, शव पहुंचने पर स्वजनों में पसरा मातम

पश्चिमी चंपारण। पंजाब में राजमिस्त्री का काम करने वाले पश्चिमी चंपारण के नौतन ब्लॉक निवासी एक प्रवासी मजदूर की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद रेलवे स्टेशन के निकट हुआ था। इस हादसे के बाद आज 3 जुलाई यानी शुक्रवार सुबह मृतक का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा दिया गया। जैसे ही शव मृतक के घर पहुंचा तो परिजनों के साथ—साथ वहां के पूरे इलाके में मातम छा गया।

ट्रेन के गेट पर बैठे थे मृतक

खबरों के मुताबिक, बीते 30 जून को नौतन निवासी सुभाष राम कमाने के लिए पंजाब जा रहे थे। ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ होने के चलते उन्हें बैठने की सीट नहीं मिली तो वे बोगी के दरवाजे के पास ही बैठ गए। इसी दौरान बुधवार दोपहर करीब 12 बजे उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुरादाबाद के बीच नजीबाबाद के पास अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

आधार कार्ड से हुई पहचान

इस दर्दनाक हादसे के करीब तीन घंटे बाद स्थानीय चरवाहों ने जंगल में पड़े शव को देखकर नजीबाबाद पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के जरिए उनकी पहचान की। इसके बाद बेतिया में रह रहे उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके अलावा नजीबाबाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। आज शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे जैसे ही शव गांव पहुंचा वैसे ही चीख-पुकार मच गई। मृतक अपने पीछे पत्नी, दो मासूम बेटों और बुजुर्ग पिता को छोड़ गए हैं।