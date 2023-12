क्या है कार्बन बाजार?, International Industry में कुछ इस तरह हो रही कार्बन ट्रेडिंग

बड़ी मात्रा में पेड़ उगाने जैसे कार्यक्रम कार्बन ऑफसेटिंग (Carbon offsetting) का एक सामान्य उदाहरण है। कार्बन ऑफ़सेटिंग (Carbon offsetting) में कंपनियां या व्यक्ति ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करवाते हैं जहां वृक्षारोपण की मदद (help in tree planting) से वातावरण से कार्बन हटाने की कोशिश (Trying to remove carbon from the atmosphere) की जाती है ताकि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों के कारण पैदा हुए कार्बन फुटप्रिंट को ‘ऑफसेट’ किया जा सके।