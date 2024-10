वाराणसी की बेटी रोशनी जायसवाल के साथ जो आज हो रहा है, वैसा ही हमारे साथ हुआ, विनेश फोगाट का बीजेपी पर बड़ा अटैक

What is happening with Varanasi's daughter Roshni Jaiswal today, the same happened with us, Vinesh Phogat's big attack on BJP