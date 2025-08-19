  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. Bollywood films : Dhurandharके 120 क्रू मेंबर्स की अब कैसी है हालत? सेट पर क्यों थी अस्पताल जाने की नौबत

Bollywood films : Dhurandharके 120 क्रू मेंबर्स की अब कैसी है हालत? सेट पर क्यों थी अस्पताल जाने की नौबत

सुपरस्टार रणवीर सिंह आपने अपकमिंग फिल्म ‘धुरंधर’ के सेट पर घटना को लेकर सुखियों में बने हुए हैं। बता दें कि फिल्म के सेट पर काम कर रहे करीब 120 क्रू मेंबर्स की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद जांच में पता चला कि सभी क्रू मेंबर्स की तबियत फूड पॉइजनिंग की वजह से खराब हुई थी। अब फिल्म के सेट पर मिले खाने की जांच की जाएगी। आइए आपको डीटेल में बताती हूँ कि कब और क्या हुआ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सुपरस्टार रणवीर सिंह आपने अपकमिंग फिल्म ‘धुरंधर’ के सेट पर घटना को लेकर सुखियों में बने हुए हैं। बता दें कि फिल्म के सेट पर काम कर रहे करीब 120 क्रू मेंबर्स की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद जांच में पता चला कि सभी क्रू मेंबर्स की तबियत फूड पॉइजनिंग की वजह से खराब हुई थी। अब फिल्म के सेट पर मिले खाने की जांच की जाएगी। आइए आपको डीटेल में बताती हूँ कि कब और क्या हुआ

पढ़ें :- फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को होगी रिलीज, नजर आएगी बड़ी स्टारकास्ट

कब हुई सेट पर घटना?

यह घटना तब हुई जब ‘धुरंधर’ की टीम लद्दाख के लेह जिले में 17 अगस्त फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के बीच में ही क्रू मेंबर्स की तबियत खराब होने लगी। ज्यादातर मेंबर्स को पेट में दर्द, उल्टी और सिरदर्द होने लगा। इसके बाद सभी लोगों को लेह के एसएनएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं, अस्पताल की मेडिकल चीफ ने बताया कि अचानक से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। जिसकी वजह से सभी डॉक्टरों को इमरजेंसी में बुलाया गया।

फूड पॉइजनिंग का मामला

उन्होंने आगे बताया कि दिन के आखिर तक अस्पताल में इसी परेशानी से पीड़ित 120 मरीज भर्ती हो गए। मरीजों की समस्या को देखकर ये फूड पॉइजनिंग का मामला का लग रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि ज्यादातर मरीजों की तबियत में अब काफी सुधार है, इनमें से कई मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। वहीं 5 मरीजों को अभी भी निगरानी में रखा गया है।

पढ़ें :- Video: एक्ट्रेस बदल रही थी कपड़े डायरेक्टर ने अचानक खोला दरवाजा, और फिर...

सेट के खाने की होगी जांच

मेडिकल ऑफिसर ने पुष्टि की कि ये सभी मरीज एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए आई टीम का हिस्सा थे। उन्होंने आगे कहा कि यह घटना फिल्म के सेट पर हुई है। फिल्म के सेट पर सभी के लिए खाना मंगवाया गया था, जिसे खाने के बाद उन्हें दस्त और उल्टी शुरू हो गई। इसलिए खाने के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

झुग्गी बस्ती में रहने को क्यों मजबूर हुई T-Series की मालकिन? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

झुग्गी बस्ती में रहने को क्यों मजबूर हुई T-Series की मालकिन? एक्ट्रेस...

हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' का टीजर जारी, रोमांस करते नजर आए आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना

हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' का टीजर जारी, रोमांस करते नजर आए आयुष्मान...

Bollywood films : Dhurandharके 120 क्रू मेंबर्स की अब कैसी है हालत? सेट पर क्यों थी अस्पताल जाने की नौबत

Bollywood films : Dhurandharके 120 क्रू मेंबर्स की अब कैसी है हालत?...

Celebrity News : कौन हैं Jessica Hines और Jaan? जिन्हें फैसल खान ने बताया आमिर खान की illegal परिवार

Celebrity News : कौन हैं Jessica Hines और Jaan? जिन्हें फैसल खान...

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल हो रहे जम कर ट्रोल, प्रेमानंद महाराज पर दिया बड़ा बयान

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल हो रहे जम कर ट्रोल, प्रेमानंद महाराज पर...

अरे कहना क्या चाहते हो? डायलॉग बोलकर मशहूर हुए अभिनेता ने 91 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, बॉलीवुड में शोक की लहर

अरे कहना क्या चाहते हो? डायलॉग बोलकर मशहूर हुए अभिनेता ने 91...