WhatsApp : व्हाट्सएप शेयर किया भारत का गलत नक्शा, केंद्रीय मंत्री के फटकार के बाद मांगी माफी

WhatsApp : भारत का गलत नक्शा (Wrong Map of India) शेयर (Shared) करने के मामले में केंद्रीय मंत्री की फटकार के बाद व्हाट्सएप (WhatsApp) ने माफी मांग ली है। व्हाट्सएप (WhatsApp) ने कहा कि वह गैरइरादतन गलती हुई है। इसके लिए माफी मांगता है और इसे भविष्य में ध्यान रखेगा।

बता दें कि मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें भारत का नक्शा गलत तरीके से दिखाया गया था। वीडियो में जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के हिस्से के साथ छेड़छाड़ की गई थी। व्हाट्सएप की इस हरकत पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Union Minister of Electronics and Information Technology Rajeev Chandrasekhar) ने WhatsApp को फटकार लगाई थी और वीडियो को ठीक करने को कहा था। इससे पहले भी मंत्री ने भारत के गलत मानचित्र को साझा करने के लिए जूम के सीईओ एरिक युआन (Zoom CEO Eric Yuan) की क्लास लगाई थी।

केंद्रीय मंत्री ने दी थी बैन की चेतावनी

राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने व्हाट्सएप (WhatsApp) के वीडियो पर रिप्लाई करते हुए कहा था कि “प्रिय WhatsApp आपसे अनुरोध है कि आप भारत के मैप की गलती को यथाशीघ्र ठीक करें। सभी प्लेटफॉर्म जो भारत में व्यापार करते हैं या भारत में व्यापार करना जारी रखना चाहते हैं, उन्हें सही मैप का इस्तेमाल करना चाहिए।

व्हाट्सएप ने सुधारी गलती

केंद्रीय मंत्री के ट्वीट पर व्हाट्सएप (WhatsApp) ने गलती सुधारते हुए ट्वीट किया है कि अनपेक्षित गलती को इंगित करने के लिए धन्यवाद। हमने वीडियो को तुरंत हटा दिया है, क्षमा चाहते हैं। हम भविष्य में ध्यान रखेंगे।