'बिहार में जब बिजली आएगी, तब न FREE होगी...' UP के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बयान वायरल

Mathura: बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने हाल ही में हर महीने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की थी। जिसे जेडीयू, भाजपा और लोजपा-आर ने राज्य के लिए एक बड़ा फैसला बताया था। वहीं, अब पड़ोसी राज्य यानी यूपी में ऐसी योजना लागू किए जाने को लेकर सवाल किया गया तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा कुछ ऐसा बोल गए, जो अब सुर्खियों में है।

दरअसल, मथुरा में यूपी के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री एके शर्मा से जब पूछा गया कि यूपी में बिहार जैसी फ्री बिजली की योजना का फैसला यूपी में भी होगा? इस मंत्री ने कहा, “बिहार में बिजली मुफ्त है लेकिन यह तभी मुफ्त होगी जब इसकी आपूर्ति की जाएगी… ना बिजली आएगी ना बिल आएगा… मुफ्त हो गई। हम बिजली दे रहे हैं।” अब एके शर्मा के इस बयान यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

VIDEO | Mathura: UP Energy and Urban Development Minister AK Sharma (@aksharmaBharat) on free electricity up to 125 units in Bihar, says, "Electricity is free in Bihar but it will be free only when it will be supplied… na bijli ayegi na bill ayega… free ho gayi. Hum bijli de… pic.twitter.com/aXAsIPN0uO

— Press Trust of India (@PTI_News) July 19, 2025