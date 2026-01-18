  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. जब अच्छी सरकारें आती हैं, तो वे अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से करती हैं संपन्न: सीएम योगी

जब अच्छी सरकारें आती हैं, तो वे अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से करती हैं संपन्न: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को आज प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) की पहली किस्त के रूप में कुल ₹2,094 करोड़ 21 लाख की धनराशि आवंटित की गई, जिससे 2 लाख 9 हजार 421 लाभार्थी आज प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुए।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत 2 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ₹2,000 करोड़ की अनुदान राशि भेजा। इस मौके पर उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को आज प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) की पहली किस्त के रूप में कुल ₹2,094 करोड़ 21 लाख की धनराशि आवंटित की गई, जिससे 2 लाख 9 हजार 421 लाभार्थी आज प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुए।

पढ़ें :- काशी की विरासत और पौराणिक चीजों को किया जा रहा है ध्वस्त, ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि भाजपा सरकार के लोग कर रहे: अजय राय

उन्होंने आगे कहा, जब लोगों ने स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, तो अनेक प्रकार की बीमारियां स्वतः दूर हुईं। सरकार ने माफिया को दूर किया, आपने गंदगी को दूर किया। उत्तर प्रदेश आज तेजी से आगे बढ़ गया, यही परिवर्तन का आधार है। आज उत्तर प्रदेश के 2,09,421 परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) से लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना से जुड़े जिन लाभार्थियों के खातों में आज प्रथम किस्त हस्तांतरित की गई है, उन्हें मैं हृदय से बधाई देता हूं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, जब अच्छी सरकारें आती हैं, तो वे अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से संपन्न करती हैं। पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स को भी पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। हर जरूरतमंद को आवास की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। हम बचपन से ‘रोटी, कपड़ा और मकान’… इन तीनों को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के रूप में सुनते आए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ये तीनों सुविधाएं आमजन को उपलब्ध कराई हैं।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जब अच्छी सरकारें आती हैं, तो वे अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से करती हैं संपन्न: सीएम योगी

जब अच्छी सरकारें आती हैं, तो वे अच्छी सोच के साथ लोगों...

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे, बोले- जब तक प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा, तब तक नहीं करूंगा गंगा स्नान

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे, बोले- जब तक प्रोटोकॉल के साथ नहीं...

एसआईआर कार्यों पर विधायक ऋषि त्रिपाठी सख्त, नौतनवा में की व्यापक समीक्षा

एसआईआर कार्यों पर विधायक ऋषि त्रिपाठी सख्त, नौतनवा में की व्यापक समीक्षा

Pilibhit News : शारदा नदी में डूबने से तीन की मौत, दो किशोर को बचाने के लिए कूदे युवक की गई जान

Pilibhit News : शारदा नदी में डूबने से तीन की मौत, दो...

मौनी अमावस्या पर समाजसेवी नंदलाल जायसवाल ने साधु–संतों का किया सत्कार

मौनी अमावस्या पर समाजसेवी नंदलाल जायसवाल ने साधु–संतों का किया सत्कार

काशी की विरासत और पौराणिक चीजों को किया जा रहा है ध्वस्त, ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि भाजपा सरकार के लोग कर रहे: अजय राय

काशी की विरासत और पौराणिक चीजों को किया जा रहा है ध्वस्त,...