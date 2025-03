Video-संसद भवन में जब मिले पप्पू यादव और कंगना रनौत, पूछा– What is your Mobile No?

नई दिल्ली। बजट सत्र के दौरान संसद परिसर का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) बातचीत करते दिख रहे हैं। इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि किसानों के मुद्दे से लेकर कई मामलों पर कंगना रनौत को घेरने वाले पप्पू यादव ने उनसे उनका मोबाइल नंबर मांगा।

दरअसल, वायरल वीडियो दिख रहा है कि पप्पू यादव के मोबाइल पर कंगना रनौत कुछ नंबर दर्ज कर रही हैं। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि कंगना ने अपना फोन नंबर पप्पू यादव के मोबाइल पर डायल किया। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत भी होती है, फिर साथ खड़े बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल के साथ कंगना आगे बढ़ जाती हैं। ऐसे में यह वीडियो सामने आने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है।

Video-संसद भवन में जब पप्पू यादव और बीजेपी एमपी और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से मिले, पूछा– What is your Mobile No? #Pappuyadav #KanganaRanaut #ParliamentSession pic.twitter.com/e2T2xc1iF5

— santosh singh (@SantoshGaharwar) March 29, 2025