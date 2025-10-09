'पवन सिंह 15 साल में जब खुद भाजपा से टिकट नहीं ले पाये तो हमें क्या दिलाएंगे...' पत्नी ज्योति सिंह का भोजपुरी स्टार पर पलटवार

Pawan Singh and Jyoti Singh controversy: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद सुर्खियों में है। दोनों ने बुधवार को अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक-दूसरे पर आरोप लगाए। पवन सिंह ने ज्योति के व्यवहार को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जो पत्नी उनसे पिछले कई वर्षों से अलग रह रही हैं, उन्हें बिहार चुनाव के वक्त उनकी याद क्यों आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को चुनाव लड़ाना मेरे बस की बात नहीं है। इस पर ज्योति ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

पवन सिंह की प्रेस कान्फ्रेंस के बाद ज्योति सिंह ने भी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्योति सिंह ने कहा, ‘पवन सिंह कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए गिर गई हूं। जबकि मैंने पोस्ट डाला था कि अगर आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी।’ उन्होंने कहा, ‘पवन अगर मायके से रिश्ता खत्म करने को कहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं लेकिन शर्त एक ही है कि उन्हें मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। अगर पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगी और अगर पार्टी पवन के खिलाफ चुनाव लड़ने का कहेगी तो भी लड़ूंगी।’

टिकट मांगने के आरोपों पर ज्योति ने कहा, ‘पवन ने 15 साल तक (भाजपा) पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर काम किया है। इन 15 सालों में वह अपने लिए टिकट हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में मैं उनसे कैसे संपर्क कर सकती हूँ और उनसे भाजपा का टिकट दिलाने के लिए कह सकती हूँ? पहले उन्हें अपने लिए टिकट हासिल करना चाहिए। पवन जब खुद टिकट हासिल नहीं कर पाये तो हमें क्या दिलाएंगे।’ उन्होंने आगे कहा, ‘हर बात पर पवन कहते हैं कि मामला कोर्ट में है। जब लोकसभा चुनाव थे और मुझे बुलाया था तब क्या मामला कोर्ट में नहीं था, जब दोबारा मेरी मांग में सिन्दूर भरा था तब क्या मामला कोर्ट में नहीं था। जब मुझे 20-25 दिन के लिए घर ले गए थे, तब क्या मामला कोर्ट में नहीं था।’

काराकाट से चुनाव लड़ना चाहती हैं ज्योति

ज्योति सिंह ने कहा, “मैं काराकाट (बिहार) से चुनाव लड़ना चाहती हूँ क्योंकि पवन सिंह उस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद से एक बार भी उस क्षेत्र में नहीं गए हैं। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया था, उनकी उम्मीदों और भावनाओं के साथ विश्वासघात किया गया है। फिर भी मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं यह सब राजनीतिक कारणों से कर रही हूँ। जो व्यक्ति अपने लिए वोट देने वाले 2 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए खड़ा नहीं हो सका, वह अपनी पत्नी के लिए कैसे खड़ा होगा।”