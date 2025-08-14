जब राजा जागता है तो जनता निर्विघ्न सोती है, यही है रामराज की वास्तविक पहचान : दयाशंकर सिंह

लखनऊ। जिस राज्य का राजा जगता है तो उस राज्य की जनता निर्विघ्न होकर सोती है, और यही रामराज की वास्तविक पहचान है। विजन डॉक्यूमेंट और विकसित उत्तर प्रदेश@2047 (Vision Document and Developed Uttar Pradesh @ 2047) पर केंद्रित उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे विधानमंडल सत्र के दौरान प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह (Transport Minister Dayashankar Singh) ने यह बात कहीं।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह (Transport Minister Dayashankar Singh) देर रात तकरीबन 2 बजे से सवा तीन बजे तक अपने सहयोगी सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और विधायक राकेश सिंह के साथ मीडिया सेंटर पर पहुंचे। विभिन्न मीडिया चैनलों के दिए खास इंटरव्यू में दयाशंकर सिंह ने बताया कि मानसून सत्र जो 11 अगस्त से शुरू हुआ, प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे सत्रों में से एक है। इस सत्र का मुख्य आकर्षण ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश@2047’ विजन डॉक्यूमेंट पर केंद्रित 24 घंटे की विशेष चर्चा हम यहां उपस्थित हैं। उस चर्चा में सत्ता और विपक्ष के सदस्य पूरी रात उत्साहपूर्ण हिस्सा ले रहे हैं।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह (Transport Minister Dayashankar Singh) ने सत्र के दौरान परिवहन विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह सत्र न केवल ‘विकसित उत्तर प्रदेश@2047’ के विजन को मूर्त रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जनहितकारी योजनाओं को लागू करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह (Transport Minister Dayashankar Singh) का यह बयान रामराज के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को और मजबूती प्रदान करने वाला है।

मीडिया से बातचीत करते हुए सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) को 24 घंटे की चर्चा के फैसले के लिए बधाई दी और कहा कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्त और विकसित प्रदेश बनाने के लिए सभी विधायकों के विचार सुनना आवश्यक है। गौरीगंज (अमेठी) के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 पर भी योगी सरकार की सराहना की। कहा कि यह अध्यादेश मंदिर की व्यवस्था को और मजबूत करेगा।