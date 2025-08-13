जब नारी शक्ति आगे बढ़ती है, तो पूरा राष्ट्र बढ़ता है नई ऊंचाइयों की ओर : केशव प्रसाद मौर्य

  1. हिन्दी समाचार
यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित 7 कालिदास मार्ग पर बुधवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों का स्वागत किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

उप मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश से आयी स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कर्तव्य पथ परेड (Kartavya Path Parade) में सम्मिलित होने के लिए हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया। साथ ही राष्ट्रीय पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं। श्री मौर्य ने कहा कि जब नारी शक्ति आगे बढ़ती है, तो पूरा राष्ट्र नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है।

 

