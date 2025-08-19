Celebrity News : कौन हैं Jessica Hines और Jaan? जिन्हें फैसल खान ने बताया आमिर खान की illegal परिवार

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड  मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार आमिर खान इन दिनों अपने भाई फैसल खान की वजह से सुर्खियों में है। आमिर के भाई फैसल ने 18 अगस्त को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उन्होंने भाई आमिर खान और अपने रिश्तेदारों पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया उन्होंने अपने परिवार से सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं। इस दौरान उन्होंने दंगल स्टार के निजी जीवन को लेकर भी कई खुलासे किए।press conference में  फैसल खान ने जेसिका हाइन्स और जान का नाम लेते हुए उन्हें आमिर का इल्लीगल परिवार बताया है।

By Aakansha Upadhyay 
कौन हैं जेसिका हाइन्स?

इस कॉन्फ्रेंस में पूर्व एक्टर फैसल ने बताया कि आमिर खान अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से शादी के बाद जेसिका संग रिलेशनशिप में थे। बता दें  जेसिका ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं। जेसिका साल 1998 में अमिताभ बच्चन के जीवन पर किताब लिखने के लिए भारत आई थीं। इस बीच वह आमिर खान से मिलीं। उन दिनों आमिर फिल्म ‘गुलाम’ की शूटिंग कर रहे थे। जेसिका की अमिताभ बच्चन पर लिखी जा रही किताब ‘लुकिंग फॉर द बिग बी’ साल 2007 में लॉन्च हुई। वह इसी बुक पर काम करने के लिए भारत में थीं। इस दौरान जेसिका की आमिर खान समेत कई बॉलीवुड स्टार्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। इसके बाद 2007 में उन्होंने लंदन में एक बिजनेसमैन विलियम टैलबोट से शादी कर ली।

कौन हैं जान?

फैजल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि आमिर की शादी हुई थी, इसके बाद रीना के साथ उनका तलाक हो गया। इस दौरान आमिर का जेसिका हिन्स के साथ रिश्ता था। उन दोनों का बिना शादी के अवैध बच्चा भी है। दरअसल, साल 2005 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में जेसिका हाइन्स ने बताया था कि फिल्म ‘गुलाम’ की शूटिंग के दौरान वह आमिर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थीं। इस दौरान जेसिका ने दावा किया कि वह 2000 की शुरुआत में आमिर खान के बच्चे की मां बनने वाली थीं। उन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम रखा।

फैसल ने तोड़ा परिवार से रिश्ता

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल खान ने घोषणा की कि वह अपने भाई आमिर समेत पूरे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई आमिर और उनके रिश्तेदार सभी मिलकर उन्हें जबरदस्ती दवा खिलाते हैं औरकहते हैं कि वह मानसिक रूप से बीमार हैं।

 

