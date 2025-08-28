Bigg Boss 19: कौन हैं Gaurav Khanna की वाइफ? जिनके कारण पिता नहीं बन पाए एक्टर

Bigg Boss 19:सलमान खान का मोस्ट फेमस शो बिगबॉस 19 स्टार्ट हो गया है। शो में काफी कहानी देखने को मिल रही है। अब इसी में गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होने बाते की वो पिता बनना चाहते हैं लेकिन उनकी वाइफ ऐसा नहीं चाहती हैं। आइए बताते है की कौन हैं उनकी वाइफ और ऐसा क्यों चाहती हैं।

वो बच्चे नहीं चाहती…’

दरअसल, नए एपिसोड में गौरव गार्डन में बैठे हुए मृदुल और बाकी लोगों के साथ बात कर रहे थे। इस दौरान मृदुल ने गौरव से उनकी शादी से जुड़ा सवाल किया और पूछा कि उनकी शादी को कितने साल हो गए हैं। इस पर जवाब देते हुए गौरव बताते हैं कि उनकी शादी को 9 साल हो गए हैं; उन्होंने साल 2016 में शादी की थी। इसके बाद मृदुल पूछते हैं कि क्या उनका अभी कोई बच्चा नहीं है? इस पर गौरव कहते हैं कि वे तो बच्चे चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी बच्चे नहीं चाहती हैं।

‘प्यार किया है तो निभाना…’

इसके बाद गौरव ने अपनी पत्नी का पक्ष रखते हुए कहा कि उनका कहना है कि वह अभी करियर पर फोकस करना चाहती हैं। अगर बच्चा होगा तो उसकी जिम्मेदारी उन्हें बांध देगी। इसकी वजह से वह वो नहीं कर पाएंगी जो वह अपनी लाइफ में करना चाहती हैं। जब मैंने उनकी बात समझी तो मैंने उनका साथ दिया। लेकिन हम दोनों ने ऐसी कोई कसम नहीं खा रखी है कि बच्चे नहीं करेंगे। भविष्य में देखते हैं…। इसके बाद गौरव बोलते हैं कि ‘अब प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा।’

कौन हैं गौरव खन्ना की वाइफ?

गौरव खन्ना ने साल 2016 में आकांक्षा चमोला से शादी की थी। आकांक्षा चमोला भी गौरव की तरह फेमस टीवी एक्ट्रेस और डांसर हैं। इसके अलावा, वह यूट्यूब चैनल पर काफी एक्टिव रहती हैं। वहीं, उनके इंस्टाग्राम पर 3.2 लाख फॉलोअर्स हैं। आकांक्षा और गौरव की उम्र में 2 साल का अंतर है। गौरव की वाइफ आकांक्षा ने कई हिट सीरियल्स में काम किया है, जिसमें ‘स्वरागिनी’, ‘भूतू’, ‘कैन यू सी मी’ और ‘कैसे मुझे तुम मिल गए’ जैसे सीरियल्स शामिल हैं।