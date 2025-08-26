'भाई साहब को कौन समझाए...', अमाल की 'बिग बॉस' में एंट्री, अरमान ने किया रिएक्ट

फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 19 शुरू हो चुका है. एंटरटनेमेंट की अलग-अलग फील्ड से 16 कंटेस्टेंट्स शामिल हुए हैं। इन्ही लोगो में से एक नाम सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक का भी हैं। अब बिग बॉस में शामिल होने के उनके फैसले को लेकर उनके भाई अरमान मलिक का रिएक्शन आया है। इसके साथ ही सिंगर अरमान मालिक ने बताया की वो अपने भाई आमाल मालिक के इस फैसले का सपोर्ट करते हैं या नहीं? अरमान ने ट्विटर यानी X पोस्ट के जरिए अपना रिएक्शन शेयर किया.

Just to see what masti Amaal’s upto 🥲 https://t.co/RnEsBOLIKS — ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) August 25, 2025

अमाल पर क्या बोले भाई अरमान?

बता दें कि एक यूजर ने अरमान मलिक के X अकाउंट पर पूछा कि अमाल के बिग बॉस में शामिल होने पर उनका क्या रिएक्शन था? इस पर अरमान ने जवाब देते हुए लिखा, ‘ये शो उनके लिए नहीं था, लेकिन अमाल भाई साहब को कौन समझाए? चलिए बोर्डिंग स्कूल समझकर कुछ मस्ती करके वापस आ जाएंगे. अभी बहुत गाने पेंडिंग हैं.’ एक यूजर ने लिखा, ‘अमाल का खर्राटा झेलने के लिए अरमान आप पर गर्व है.’ इस पर जवाब देते हुए अरमान ने लिखा, ‘ ‘इसीलिए मैंने दूसरों को बेस्ट ऑफ लक कहा’. वहीं जब एक यूजर ने अरमान से पूछा कि क्या वो बिग बॉस 19 देख रहे हैं।

Obviously was never for it, but ab Amaal bhai sahab ko kaun samjhaye. Anyway, boarding school samajhke kuch masti karke aajaye wapas. Bahut gaane pending hai 🥲 https://t.co/ackYAq3iLd — ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) August 25, 2025

तो उन्होंने जवाब दिया, ‘सिर्फ ये देखने के लिए कि अमाल क्या मस्ती कर रहा है.’ वहीं एक दूसरे ट्वीट में अरमान मलिक ने अपने भाई अमाल के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा,’जीत कर आना शेरखान.’ अमाल ने उड़ाई लोगों की नींद? बिग बॉस के फैन पेज पर एक घर का वीडियो शेयर किया गया है. इसमें अमाल मलिक गहरी नींद में सोते हुए दिख रहे हैं और जोर से खर्राटे ले रहे हैं. उनके खर्राटों की आवाज से घर के बाकी कंटेंस्टेंट सो नहीं पाए.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आगे देखना होगा कि बिग बॉस के घर में अमाल की जर्नी कैसी रहती है. घरवाले उनके खर्राटों का शोर बर्दाशत कर पाएंगे या नहीं.