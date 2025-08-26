'भाई साहब को कौन समझाए...', अमाल की 'बिग बॉस' में एंट्री, अरमान ने किया रिएक्ट

  1. हिन्दी समाचार
फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 19 शुरू हो चुका है. एंटरटनेमेंट की अलग-अलग फील्ड से 16 कंटेस्टेंट्स शामिल हुए हैं। इन्ही लोगो में से एक  नाम सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक का भी हैं। अब  बिग बॉस में शामिल होने के उनके फैसले को लेकर उनके भाई अरमान मलिक का रिएक्शन आया है।  इसके साथ ही सिंगर अरमान मालिक ने बताया की वो अपने भाई आमाल मालिक  के इस फैसले का सपोर्ट करते हैं या नहीं? अरमान ने ट्विटर यानी X पोस्ट के जरिए अपना रिएक्शन शेयर किया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Bigboss 19: बिग बॉस 19 में इस बार ऐसा कुछ होगा जो पहले न हुआ, जानें कब और कहां देख पाएंगे शो

अमाल पर क्या बोले भाई अरमान?

पढ़ें :- Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई सामने, जानें प्रीमियर से जुड़े सभी अपडेट्स

बता दें कि  एक यूजर ने अरमान मलिक के X अकाउंट पर पूछा कि अमाल के बिग बॉस में शामिल होने पर उनका क्या रिएक्शन था? इस पर अरमान ने जवाब देते हुए लिखा, ‘ये शो उनके लिए नहीं था, लेकिन अमाल भाई साहब को कौन समझाए? चलिए बोर्डिंग स्कूल समझकर कुछ मस्ती करके वापस आ जाएंगे. अभी बहुत गाने पेंडिंग हैं.’  एक यूजर ने लिखा, ‘अमाल का खर्राटा झेलने के लिए अरमान आप पर गर्व है.’ इस पर जवाब देते हुए अरमान ने लिखा, ‘ ‘इसीलिए मैंने दूसरों को बेस्ट ऑफ लक कहा’. वहीं जब एक यूजर ने अरमान से पूछा कि क्या वो बिग बॉस 19 देख रहे हैं।

तो उन्होंने जवाब दिया, ‘सिर्फ ये देखने के लिए कि अमाल क्या मस्ती कर रहा है.’ वहीं एक दूसरे ट्वीट में अरमान मलिक ने अपने भाई अमाल के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा,’जीत कर आना शेरखान.’ अमाल ने उड़ाई लोगों की नींद? बिग बॉस के फैन पेज पर एक घर का वीडियो शेयर किया गया है. इसमें अमाल मलिक गहरी नींद में सोते हुए दिख रहे हैं और जोर से खर्राटे ले रहे हैं. उनके खर्राटों की आवाज से घर के बाकी कंटेंस्टेंट सो नहीं पाए.

पढ़ें :- Bigg Boss 19: महाभारत की 'कुंती ' समेत 11 कंटेस्टेंट हुए बिग बॉस 19 में कन्फर्म? लिस्ट से हुए कई बड़े चेहरे आउट

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आगे देखना होगा कि बिग बॉस के घर में अमाल की जर्नी कैसी रहती है. घरवाले उनके खर्राटों का शोर बर्दाशत कर पाएंगे या नहीं.

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
