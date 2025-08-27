Ganesh Chaturthi 2025: Shilpa Shetty ने क्यों तोड़ी 22 साल पुरानी परंपरा? बप्पा को घर ना लाने पर हुई इमोशनल, कहा- 'इस साल आपके बिना...'

  1. हिन्दी समाचार
By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी की रौनक पूरे देश में देखने को मिल रही है। बप्पा के भक्त इस त्योहार का इंतज़ार बड़े ही बेसब्री से करते हैं। इस पर्व को आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक के सेलेब्स भी श्रद्धा भाव से मनाते हैं. कुछ बॉलीवुड सितारों की गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) काफी चर्चा में रहती हैं. उन्हीं में एक नाम शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) का भी है. जो हर साल हर्षोल्लास और गाजे-बाजे के साथ बप्पा का स्वागत करती हैं, लेकिन इस साल उनकी 22 साल परंपरा टूट गई और वो बप्पा को घर लेकर नहीं आईं। इस बार शिल्पा बप्पा को बहुत मिस कर रही हैं।एक्ट्रेस सोश्ल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है वो अपनी हर बात फैंस से शेयर करती हैं। शिल्पा एक इमोशनल वीडियो (Shilpa Shetty Video) शेयर कर अपने दिल की बात कही है।

गणेश चतुर्थी पर इमोशनल हुईं Shilpa Shetty

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty Post) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें  उन्होंने कई सालों की गणेश चतुर्थी की झलक एक साथ दिखाई है. इस क्लिप में कभी वह अपने परिवार के साथ बप्पा की आरती करती नजर आ रही हैं. तो कभी विसर्जन के समय डांस करती दिखाई दीं. ये सब याद करके एक्ट्रेस काफी इमोशनल हो गई जिसकी झलक वीडयो के कैप्शन में देखन को मिली. शिल्पा ने क्लिप के साथ नोट लिखा, ‘इस साल आपके बिना घर अधूरा सा लगता है, पर दिल आपकी दुआओं से भरा है.’ एक्ट्रेस का ये पोस्ट अब वायरल हो रहा है और फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

शिल्पा के वीडियो पर फैंस कर रहे ऐसे कमेंट्स

शिल्पा शेट्टी का ये वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ यूजर्स इसपर रिएक्शन देने लगे. एक यूजर ने लिखा, ‘गणपति बप्पा मोरेया’ दूसरे ने लिखा, ‘शिल्पा मैम’ एक अन्य ने लिखा, ‘गणेश राज कुंद्रा को सही मार्ग दिखाएं.’ ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस के इस वीडियो पर देखने को मिल रही हैं.

शिल्पा शेट्टी ने क्यों तोड़ी 22 साल पुरानी परंपरा?

वहीं इसके पहले शिल्पा शेट्टी ने एक पोस्ट के जरिए फैंस को जानकारी दी थी कि इस बार वह बप्पा को घर लेकर नहीं आएंगी. एक्ट्रेस ने पोस्ट में लिखा, ‘डियर फ्रेंड्स, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि, हमें बहुत खेद है कि परिवार में किसी के निधन हो जाने की वजह से इस साल हम गणपति उत्सव नहीं मना पाएंगे. परंपरा के अनुसार हम 13 दिनों का शोक मनाएंगे. इसलिए किसी भी धार्मिक उत्सव से परहेज करेंगे. हम आपसे सहानुभूति और प्रार्थनाओं की उम्मीद करते हैं.’

 

