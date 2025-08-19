झुग्गी बस्ती में रहने को क्यों मजबूर हुई T-Series की मालकिन? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

  1. हिन्दी समाचार
एक्ट्रेस   दिव्या कुमार खोसला इन दिनों आने वाली फिल्म ‘एक चतुर नार’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म की  पोस्टर रिलीज होने के बाद  फिल्म में दिव्या के लुक को लेकर बातें हो रही हैं। बता दें कि फीस फिल्म एक गरीब तबके की लड़की के लुक में नजर आ रही हैं। हाल ही में दिव्या कुमार खोसला ने फिल्म में अपने किरदार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्हें एक झुग्गी बस्ती में रहना पड़ा।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

जानिए झुग्गी बस्ती में क्यों रही दिव्या?

फिल्म ‘एक चतुर नार’ के रिलीज की तैयारी कर रही दिव्या खोसला ने हाल ही में बताया कि उन्होंने इस फिल्म में अपने किरदार की तैयारी के लिए एक अनोखा रास्ता अपनाया था। उन्होंने कहा कि वह कैरेक्टर को समझने के लिए कुछ समय तक लखनऊ की एक झुग्गी बस्ती में रही थीं। इस दौरान उन्होंने उनके जीवन में आने वाली रोजमर्रा की परेशानी को और उनकी लाइफस्टाइल को करीब से जाना। झुग्गी बस्ती में रहने की वजह से वही समझ पाईं कि यहां के लोग हर रोज किन मुसीबतों का सामना करते हैं।

इंस्टाग्राम पर किया बड़ा खुलासा

बता दें कि दिव्या ने ये खुलासा रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म ‘एक चतुर नार’ से अपने किरदार की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए किया, जिसके कैप्शन में दिव्या ने लिखा कि ‘एक चतुर नार’ में अपने किरदार के लिए झुग्गी वालों के जीवन को समझने के लिए मैं लखनऊ की झुग्गी में रही, जहां मैंने जीवन के दूसरे पहलू को देखा। इसके साथ ही बता दें ये फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होगी।

 

