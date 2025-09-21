क्या वे लाखों भारतीय H1B धारकों की चिंताओं का समाधान करेंगे? प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले जयराम रमेश ने पूछा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पांच बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि, पीएम मोदी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर देश को संबोधित करेंगे। वहीं, इसको लेकर अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, भारत-अमेरिका के लगातार बिगड़ते रिश्तों पर बोलेंगे? क्या वे लाखों भारतीय H1B धारकों की चिंताओं का समाधान करेंगे?

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि, प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं वाशिंगटन डीसी में उनके अच्छे दोस्त ने एक बार फिर उनकी सुर्खियां छीन ली हैं और 42वीं बार दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार का फायदा उठाकर ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। राष्ट्रपति ट्रंप यह दावा केवल अमेरिका में ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब, क़तर और ब्रिटेन में भी कर चुके हैं।

क्या प्रधानमंत्री इन दावों पर प्रतिक्रिया देंगे और भारत-अमेरिका के लगातार बिगड़ते रिश्तों पर बोलेंगे? क्या वे लाखों भारतीय H1B धारकों की चिंताओं का समाधान करेंगे? क्या वे उन करोड़ों किसानों और मज़दूरों को कोई भरोसा देंगे, जिनकी आजीविका उनके मित्र द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से खतरे में है? या फिर वे नई GST दरों के बारे में वही दोहराएंगे, जो हम सभी जानते हैं – जिन्हें हताशा में तैयार किया गया था और जो कल से लागू हो रही हैं।

बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर एकबार देश को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज शाम पांच बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कल नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। इसके बाद लोगों की जरूरत कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। पीएम मोदी के संबोधन के विषय को लेकर जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। इस बात की संभावना है कि वह इस मौके पर वह देशवासियों के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं।