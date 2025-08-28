दिवंगत आदिवासी नेता शिबू सोरेन को मिलेगा ‘भारत रत्न’! केंद्र को सिफारिश भेजने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में पारित

Proposal passed to recommend ‘Bharat Ratna’ for Shibu Soren: झारखंड विधानसभा में जेएमएम के संरक्षक और दिवंगत आदिवासी नेता शिबू सोरेन को ‘भारत रत्न’ देने की सिफारिश करते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव पारित हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को भारत रत्न देने की मांग वाला यह प्रस्ताव मंत्री दीपक बिरुआ ने पेश किया।

झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में 4 अगस्त को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। झारखंड के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने देश की राजनीति को नई दिशा देने वाली विरासत छोड़ी है, लेकिन उनके निधन से उस राजनीतिक युग का अंत हो गया जिसने आदिवासी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उभारा।

इससे पहले झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो ने मंगलवार को मांग की कि रांची स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम पूर्व सीएम शिबू सोरेन के नाम पर रखा जाए। झामुमो प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने एक बयान में कहा कि जिस तरह अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, उसी तरह जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का नाम सोरेन के नाम पर रखा जाना चाहिए।

सारंगी ने कहा कि सोरेन का योगदान केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी फैला हुआ था।