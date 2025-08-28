  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. दिवंगत आदिवासी नेता शिबू सोरेन को मिलेगा ‘भारत रत्न’! केंद्र को सिफारिश भेजने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में पारित

दिवंगत आदिवासी नेता शिबू सोरेन को मिलेगा ‘भारत रत्न’! केंद्र को सिफारिश भेजने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में पारित

Proposal passed to recommend 'Bharat Ratna' for Shibu Soren: झारखंड विधानसभा में जेएमएम के संरक्षक और दिवंगत आदिवासी नेता शिबू सोरेन को 'भारत रत्न' देने की सिफारिश करते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव पारित हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को भारत रत्न देने की मांग वाला यह प्रस्ताव मंत्री दीपक बिरुआ ने पेश किया।

By Abhimanyu 
Updated Date

Proposal passed to recommend ‘Bharat Ratna’ for Shibu Soren: झारखंड विधानसभा में जेएमएम के संरक्षक और दिवंगत आदिवासी नेता शिबू सोरेन को ‘भारत रत्न’ देने की सिफारिश करते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव पारित हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को भारत रत्न देने की मांग वाला यह प्रस्ताव मंत्री दीपक बिरुआ ने पेश किया।

पढ़ें :- शिबू सोरेन की अंतिम विदाई से पहले CM हेमंत हुए भावुक, बोले- झारखंड आपका कर्ज़दार रहेगा, मैं आपका वचन निभाऊंगा'

झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में 4 अगस्त को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। झारखंड के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने देश की राजनीति को नई दिशा देने वाली विरासत छोड़ी है, लेकिन उनके निधन से उस राजनीतिक युग का अंत हो गया जिसने आदिवासी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उभारा।

इससे पहले झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो ने मंगलवार को मांग की कि रांची स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम पूर्व सीएम शिबू सोरेन के नाम पर रखा जाए। झामुमो प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने एक बयान में कहा कि जिस तरह अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, उसी तरह जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का नाम सोरेन के नाम पर रखा जाना चाहिए।

सारंगी ने कहा कि सोरेन का योगदान केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी फैला हुआ था।

पढ़ें :- Rajiv Gandhi Death Anniversary : सांसद किशोरी लाल शर्मा,बोले-राजीव गांधी भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाने वाले युगदृष्टा थे...
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sambhal Riots Committee Report : आजादी के बाद से संभल डेमोग्राफी में हुआ बड़ा बदलाव, हिंदू आबादी में 30 फीसदी की गिरावट

Sambhal Riots Committee Report : आजादी के बाद से संभल डेमोग्राफी में...

बच्चों का खिलौना बेचने वाले का अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो, कहा-उनका सामान ख़रीद कर आर्थिक तंगी के इस दौर से उनको बचाएं

बच्चों का खिलौना बेचने वाले का अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो,...

दिवंगत आदिवासी नेता शिबू सोरेन को मिलेगा 'भारत रत्न'! केंद्र को सिफारिश भेजने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में पारित

दिवंगत आदिवासी नेता शिबू सोरेन को मिलेगा 'भारत रत्न'! केंद्र को सिफारिश...

फर्जी दस्तावेज के सा​थ पकड़ा गया छात्र, भोपाल एम्स में ले रहा था प्रवेश

फर्जी दस्तावेज के सा​थ पकड़ा गया छात्र, भोपाल एम्स में ले रहा...

सोना आज फिर हुआ महंगा, चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं

सोना आज फिर हुआ महंगा, चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं

कपास पर आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा: केजरीवाल ने PM मोदी को घेरा, कहा-ट्रम्प के आगे आप नतमस्तक क्यों?

कपास पर आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा: केजरीवाल ने PM...