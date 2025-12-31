Toxic Movie New Poster: खतरनाक तेवर और हाथ में गन, ‘टॉक्सिक’ की ‘गंगा’ का ये स्वैग देख फैंस रह गए दंग

मेगास्टार यश की अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर जबरदस्त हाइप बना हुआ है. मेकर्स ने इस फिल्म से ‘गंगा’ के किरदार में नजर आने वाली एक्ट्रेस का पोस्टर शेयर किया है. एक्ट्रेस का ये लुक उनके हर किरदार से अलग लग रहा है. हाथ में बंदूक थामे और आंखों में गुस्सा लिए एक्ट्रेस के इस लुक की जमकर तारीफ हो रही है. बता दें कि ‘गंगा’ के किरदार में नजर आने वाली इस एक्ट्रेस का नाम नयनतारा है. इस पोस्टर के बाद अब फैंस उन्हें फिल्म में किरदार निभारे हुए देखने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं.

कैसा है नयनतारा का लुक?

पोस्टर में नयनतारा का किरदार ‘गंगा’ काफी खतरनाक और दमदार लग रहा है. उन्होंने गहरे काले रंग के कपड़े पहने हैं और उनके चेहरे पर एक काफी गंभीरता नजर आ रही है. इस पोस्टर में सबसे ज्यादा ध्यान उनके हाथ में मौजूद बंदूक खींच रही है. उनके इस लुक से लग रहा है कि इस फिल्म में वह केवल एक ग्लैमरस भूमिका में नहीं, बल्कि एक्शन मोड में दिखाई देंगी. फिलहाल उनका किरदार किस तरह होगा ये तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा.

कियारा आडवाणी का भी पोस्टर हो चुका है रिलीज

‘टॉक्सिक’ फिल्म में नयनतारा को ‘गंगा’ के रोल में देखा जाएगा. इससे पहले कियारा आडवाणी का भी पोस्टर सामने आ चुका है. बता दें कि कियारा इस फिल्म में मेन लीड एक्ट्रेस हैं. उन्हें फिल्म में नादिया के रोल में दिखाया गया है, जो कि यश के अपोजिट रहेंगी. उनका लुक भी काफी जबरदस्त लग रहा है.

कब रिलीज होगी यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’?

‘टॉक्सिक’ फिल्म के पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं और अब फैंस को मूवी को लेकर उत्साह भी काफी बढ़ता जा रहा है. ऑडियंस फिल्म रिलीज होने की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं . फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि मूवी की रिलीज डेट पहले ही घोषित हो चुकी है. बता दें कि सिनेमाघरों में इस मूवी को 19 मार्च, 2026 को रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म के डायरेक्टर गीतु मोहनदास हैं.