मुंबई। फिल्म केजीएफ के बाद कन्नड़ सुपरस्टार यश की अगली फिल्म टॉक्सिक का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसके टीजर-ट्रेलर ने मार्केट में पहले से ही धूम मचाई हुई है। ये यश का एक सबसे बड़ा और ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसकी स्टोरी क्या है इस पर सस्पेंस बरकरार है। अब यश इस बेसब्री को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं।

यश ने अपने इंस्टाग्राम पर नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि उनकी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक 4 जून 2026 को रिलीज नहीं होने वाली है। वो इसकी रिलीज डेट अब ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय करेंगे। चूंकि यश को सिनेमाकॉन 2026 में टॉक्सिक को लेकर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, इसलिए उन्होंने ये फैसला उठाया है।

जानें क्यों पोस्टपोन हुई यश की टॉक्सिक?

यश ने लिखा कि ‘कुछ फिल्में हम बनाते हैं, और कुछ फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि हम सिनेमा से क्यों प्यार करने लगे थे। टॉक्सिक ऐसी ही एक फिल्म है। सिनेमाकॉन में अपनी फिल्म पेश करना और दुनिया भर से जो जबरदस्त प्यार और रिस्पॉन्स मिले, उसने हमें फिर से यकीन दिला दिया कि ये फिल्म पूरी दुनिया में अपने पूरे दमखम के साथ पहुंचनी चाहिए। टॉक्सिक की शूटिंग पूरी हो चुकी है। हम अभी पूरी दुनिया में अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं। इसी वजह से हमने फैसला किया है कि फिल्म की रिलीज डेट को थोड़ा बदलेंगे। जैसा पहले बताया गया था, अब हम 4 जून को फिल्म रिलीज नहीं कर रहे हैं। हम इसे बाद में, एक बेहतर और पूरी दुनिया के साथ मैच करने वाली तारीख पर रिलीज करेंगे। टॉक्सिक जल्द ही दुनिया भर के थिएटर्स में आने वाली है।

ग्लोबल ऑडियंस के लिए यश का प्लान

यश का आगे मानना है कि टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म है, जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर एक आवाज दिलाएगी। इसलिए वो अपनी फिल्म को रिलीज करने में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते। एक्टर ने लिखा कि ‘आजकल इंडियन सिनेमा अपनी आवाज़ ढूंढ रहा है और दुनिया के सामने अच्छे से खड़ा हो रहा है। ऐसे समय में हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपना स्तर ऊंचा रखें। एक एक्टर-प्रोड्यूसर के तौर पर, मैं ये मौका देख रहा हूं कि मैं भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपना योगदान दूं। इसलिए हम थोड़ा समय लेकर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि फिल्म दुनिया के हर कोने तक अपनी पूरी ताकत और असर के साथ पहुंचे।

हर कदम पर, हर बदलाव में आपका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ रहा है। मैं इसे बहुत मन से धन्यवाद के साथ रखता हूं। कुछ कहानियां धैर्य मांगती हैं। कुछ सफर इसमें और भी ज्यादा मांगते हैं। हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको ऐसी फिल्म देंगे जिसे आप पूरा मजा लेकर देखेंगे और उत्सव की तरह मनाएंगे। एक फिल्म जो भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल बनेगी। यश की फिल्म टॉक्सिक को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। इसमें कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुकमिणी वसंत जैसी एक्ट्रेसेज शामिल है। अब टॉक्सिक की नई रिलीज डेट क्या होगी, इसपर सभी की निगाहें टिकी रहने वाली हैं।