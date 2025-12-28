यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ से हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक वायरल, इस किरदार में बिखेरेंगी अपना जलवा

  1. हिन्दी समाचार
‘केजीएफ’ स्टार यश ('KGF' Star Yash) की मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ (Film 'Toxic') को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। यही कारण है कि फैंस फिल्म के हर एक अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभिनेत्री कियारा आडवाणी (Actress Kiara Advani) के बाद अब फिल्म से हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) का फर्स्ट लुक सामने आया है।

नई दिल्ली। ‘केजीएफ’ स्टार यश (‘KGF’ Star Yash) की मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ (Film ‘Toxic’) को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। यही कारण है कि फैंस फिल्म के हर एक अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभिनेत्री कियारा आडवाणी (Actress Kiara Advani) के बाद अब फिल्म से हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) का फर्स्ट लुक सामने आया है। यहां देखिए इस लुक में क्या है खास…

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर हुमा कुरैशी (Huma Qureshi)  के लुक को जारी किया है। इस लुक में हुमा काले कपड़ों में खड़ी नजर आ रही हैं। एक काले रंग की कार के पास हुमा एक मॉडर्न गाउन पहने खड़ी हैं और पोज दे रही हैं। पीछे एक परी की तरह की मूर्ति भी नजर आ रही है। हुमा के लुक को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, ‘पेश है टॉक्सिक- फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में एलिजाबेथ के किरदार में हुमा कुरैशी (Huma Qureshi)।’ इस लुक में हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) किसी महारानी की तरह नजर आ रही हैं। उनका लुक उनके किरदार के दमदार होने का सबूत देता है।

कियारा का लुक भी आ चुका है सामने

इससे पहले फिल्म से कियारा आडवाणी (Actress Kiara Advani) का लुक भी सामने आ चुका है। अभिनेता यश ने ही कियारा आडवाणी के लुक को भी रिवील किया था। इसमें कियारा रैंप पर वॉक करती दिख रही थीं। उन्होंने ऑफ शोल्डर हाई स्लिट गाउन पहना हुआ था। रैंप वॉक करते हुए वह रो रही थीं। उनके चेहरे पर आंसू के निशान दिख रहे थे। हालांकि उनके पीछे जश्न का माहौल नजर आया था। पोस्टर शेयर करते हुए यश ने कैप्शन में लिखा था ‘टॉक्सिक- फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में नादिया के रूप में कियारा आडवाणी (Actress Kiara Advani) ।’

फिल्म 19 मार्च को  होगी रिलीज

गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। फिल्म में यश मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि, अभी तक कहानी और कास्ट को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। यश के अलावा अब तक कियारा आडवाणी (Actress Kiara Advani) और हुमा कुरैशी (Huma Qureshi)   के लुक ही सामने आए हैं। इस फिल्म को काफी बड़े स्तर पर बनाया गया है। यही कारण है कि पहले इसी साल रिलीज होने वाली यह फिल्म प्रोडक्शन पूरा न होने के चलते मार्च 2026 तक के लिए आगे बढ़ गई।

