World Para Archery C’ship: शीतल देवी और सरिता को सिल्वर से करना पड़ा संतोष, तुर्किये की जोड़ी ने 148-152 से हराया

World Para Archery C’ship: ग्वांगजू में चल रहे वर्ल्ड तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप के फाइनल में शीतल देवी और सरिता को हार का सामना करना पड़ा। कंपाउंड महिला ओपन टीम स्पर्धा में तुर्किये के खिलाफ 148-152 से हार के चलते भारतीय जोड़ी को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है।

शीतल देवी और सरिता की जोड़ी ने शानदार शुरुआत की और पहले राउंड में तुर्की की जोड़ी ओज़नूर क्यूर गिर्डी और बुर्सा फातमा उन को 38-37 से हराया। भारतीय जोड़ी ने अपने पहले चार तीरों से तीन 10 अंक अर्जित किए, जबकि तुर्की केवल एक 10 अंक ही बना पाया। इसके बाद तुर्की की जोड़ी ने दूसरे राउंड में तीन 10 और एक 9 के साथ वापसी की और भारत को एक अंक से पीछे छोड़ दिया तथा मुकाबला 76-76 से बराबर कर दिया।

भारत को बाद के राउंड में निरंतरता बनाए रखने में दिक्कत हुई, लेकिन तुर्किये ने लगभग त्रुटिहीन निशानेबाजी के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया और भारतीय जोड़ी को सिल्वर पदक से संतोष करना पड़ा। तुर्की की जोड़ी ने अपनी लय को बरकरार रखा, उन्होंने एक 10 और तीन 9 के साथ 37 अंक बनाए और कुल मिलाकर एक अंक की बढ़त हासिल कर ली।

गिर्डी और उन ने अंतिम समय में लगभग कोई गलती नहीं की और संभावित 40 में से 39 अंक बनाए। इसके विपरीत, भारतीय टीम 36 अंक ही बना पाई, जिसमें एक तीर 7-रिंग में लगा, और तुर्की ने 152-148 से जीत हासिल करके स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।