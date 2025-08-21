यूरिया घोटाले पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कई जिला कृषि अधिकारी हुए निलंबित

  1. हिन्दी समाचार
यूरिया घोटाले (Urea Scam) को लेकर यूपी की योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। एक साथ कई जिलों के कृषि अधिकारियों पर गाज गिरी है। सीतापुर ,श्रावस्ती और बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

लखनऊ । यूरिया घोटाले (Urea Scam) को लेकर यूपी की योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। एक साथ कई जिलों के कृषि अधिकारियों पर गाज गिरी है। सीतापुर ,श्रावस्ती और बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

इसके साथ ही विभागीय स्तर पर 10 अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसानों से जुड़ी योजनाओं और खाद-बीज वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों को समय से गुणवत्ता युक्त उर्वरक और अन्य संसाधन उपलब्ध कराना है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और माना जा रहा है कि आगे भी जांच के आधार पर और अधिकारी जिम्मेदारी के दायरे में आ सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Agriculture Minister Surya Pratap Shahi) के तरफ से की गई बड़ी कार्रवाई के बाद बहराइच जनपद के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। प्रदेश के तीन कृषि अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद बहराइच में जिला कृषि अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और कालाबाजारी पर सख़्त कदम उठाए जा रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी सूबेदार यादव (District Agriculture Officer Subedar Yadav) ने बताया कि किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जा रही है। समितियों पर हो रही भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए अब तक 3 मुकदमे दर्ज कर 5 लोगों को जेल भेजा गया है। इसके अलावा 12 लाइसेंस निरस्त और 26 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी और अव्यवस्था की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसानों को किसी भी स्थिति में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी और कालाबाजारी में शामिल लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

