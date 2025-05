लखनऊ में मंदिरों की सुरक्षा हाईटेक करेगी योगी सरकार, AI के जरिए श्रद्धालुओं के चेहरे होंगे स्कैन, अपराधियों पर रखेगी नजर

यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक तकनीक (Ultimate Technology) से लैस किया जा रहा है। एआई आधारित फेस रिकग्निशन तकनीक (Face Recognition Technology) के माध्यम से अलीगंज स्थित नया हनुमान मंदिर (New Hanuman temple located in Aliganj) में वांछित अपराधियों की पहचान की जाएगी।