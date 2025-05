ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में योगी सरकार की बड़ी पहल, अब सामूहिक विवाह योजना में दुल्हन को उपहार में मिलेगा सिंदूरदान

Yogi government's big initiative in honor of Operation Sindoor, now bride will get Sindoordan as a gift in mass marriage scheme