योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मऊ के MP-MLA कोर्ट में किया सरेंडर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Cabinet Minister Om Prakash Rajbhar) ने सोमवार को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में आत्मसमर्पण किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Cabinet Minister Om Prakash Rajbhar) ने सोमवार को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि उन पर आचार संहिता उल्लंघन (Violation of Code of Conduct) के मामले में हलधर पुर थाने (Haldharpur Police Station) में मुकदमा दर्ज हुआ था।

