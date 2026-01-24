  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. योगी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहां वो प्रदेश का माहौल खराब करने में लगे है

योगी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहां वो प्रदेश का माहौल खराब करने में लगे है

धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है. किसी का धर्मांतरण नही कराया जा सकता है. उस पर पूरी तरह से रोक है और धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. 

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद:- मुरादाबाद पहुँचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने पर लगे हुए है. दरअसल वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर सपा की भूमिका पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे. भाजपा आस्था और संविदा की पार्टी है भाजपा संतो का सम्मान करती है.

पढ़ें :- 'स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया...' जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

वही मिर्जापुर में जिम ट्रेनरों द्वारा धर्मांतरण और मुरादाबाद के बिलारी में मुस्लिम युवतियो द्वारा हिन्दू युवती को बहला फुसला कर बुरखा पहनने के मामलों पर पूछे गए सवाल पर योगी सरकार के मंत्री ने कहा देखिये धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है. किसी का धर्मांतरण नही कराया जा सकता है. उस पर पूरी तरह से रोक है और धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.

वही पंचायत चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही है. ब्लाक प्रमुख भी हमारे बनेंगे और जिला पंचायत भी हमारे बनेंगे. जहां तक सपा का आरोप है कि भाजपा चुनाव कराना नही है चाहती है तो ऐसा नही है. भाजपा संविधान का सम्मान करती है. जहां तक सपा की बात है तो इन्हें न तो संविधान की चिंता है, न कानून की चिंता है इन्हें सिर्फ अराजकता से मतलब है.

 

सुशील कुमार सिंह

पढ़ें :- यूपी में दो पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, 23 जनवरी से इन जिलों में बारिश का ओलावृष्टि अलर्ट

मुरादाबाद

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

योगी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहां वो प्रदेश का माहौल खराब करने में लगे है

योगी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला,...

37 साल बाद रजनीकांत-शत्रुघ्न सिन्हा की ऐतिहासिक टक्कर, ‘हम में शहंशाह कौन’ का सिनेमाघरों में आग़ाज़

37 साल बाद रजनीकांत-शत्रुघ्न सिन्हा की ऐतिहासिक टक्कर, ‘हम में शहंशाह कौन’...

UP चुनाव से पहले लगा कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा

UP चुनाव से पहले लगा कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन...

अगर राजा इंसाफ दिलाने के समय धर्म, जाति और भाषा देखे तब आप सोचिए कि इस देश में कितने दिनों तक बच सकता है लोकतंत्र: पवन खेड़ा

अगर राजा इंसाफ दिलाने के समय धर्म, जाति और भाषा देखे तब...

कृष्णा करुणेश को बनाया गया नोएडा अथॉरिटी का नया CEO, इंजीनियर युवराज की मौत के बाद हटाए गए थे लोकेश एम

कृष्णा करुणेश को बनाया गया नोएडा अथॉरिटी का नया CEO, इंजीनियर युवराज...

अखिलेश यादव ने जनगणना की अधिसूचना पर उठाए सवाल, बोले- जाति का कॉलम तक नहीं, गिनेंगे क्या?

अखिलेश यादव ने जनगणना की अधिसूचना पर उठाए सवाल, बोले- जाति का...