'आपने तो कहा था 8 बजे तक घर आ जाना...' CM ममता ने टीम इंडिया को दी बधाई तो भाजपा ने कसा तंज

West Bengal Politics: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इंडिया विमेंस टीम ने रविवार को इतिहास रचते हुए हुए पहली बार आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम की। मेजबान ने नवी मुंबई में खेले गए फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका विमेंस टीम को 52 रनों से हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस जीत के बाद देश के तमाम बड़े नेताओं ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। वहीं, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीम इंडिया की बधाई दी तो भाजपा ने उन पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा।

दरअसल, सीएम ममता बनर्जी ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, “आज, पूरा देश विश्व कप फ़ाइनल में अपनी महिला खिलाड़ियों की उपलब्धि पर बेहद गर्व महसूस कर रहा है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जो संघर्ष और नियंत्रण दिखाया, वह युवा लड़कियों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। आपने साबित कर दिया है कि आप शीर्ष स्तर पर एक विश्वस्तरीय टीम हैं और आपने हमें कुछ बेहतरीन पल दिए हैं। आप हमारी हीरो हैं। भविष्य में और भी बड़ी जीतें आपका इंतज़ार कर रही हैं। हम आपके साथ हैं!” इस पर पश्चिम बंगाल भाजपा ने रीपोस्ट करते हुए लिखा, “हे भगवान्, वे 12 बजे तक खेल रहे थे। लेकिन आपने तो उन्हें आठ बजे तक घर आने को कहा था।”

भाजपा की यह टिप्पणी ममता के पुराने बयान को लेकर थी। उन्होंने ओडिशा की रहने वाली दुर्गापुर में स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा से कथित तौर पर गैंगरेप की घटना के बाद देर रात नहीं निकलने वाली बात कही थी। छात्रा अपने एक मित्र के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी। ममता बनर्जी ने कहा था, ‘खासकर दूसरे राज्यों से पश्चिम बंगाल में पढ़ाई करने आईं छात्राओं से छात्रावासों के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें देर रात बाहर निकलने से बचना चाहिए, हालांकि उन्हें जहां चाहें जाने का मौलिक अधिकार है।’

