Baaghi 4 मे हरनाज संधू का ट्रांसफॉर्मेशन देख उड़ जाएंगे होश, आप भी कहेंगे – ‘कैसे किया?’

Baaghi 4: मशहूर अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने साल 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज जीता था उनके बाद लारा दत्ता ने 12 मई 2000 को ये खिताब अपने नाम किया। 21 साल बाद ये ताज अपने नाम करने वाली हरनाज संधू तीसरी भारतीय महिला हैं।

बाघी 4 में नजर आएंगी हरनाज संधू

हरनाज संधू अब बाघी 4 में टाइगर श्रॉफ के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक्ट्रेस को काफी समय से अपने वजन के लिए बढ़ने के लिए ट्रोल किया गया था। उस समय तो बॉडी शेमिंग पर हरनाज ने कुछ नहीं कहा लेकिन अब अपने ट्रांसफॉर्मेशन से एक्ट्रेस ने हर किसी को चौंका दिया।

टाइगर और हरनाज की केमिस्ट्री करेगी हैरान

22 अगस्त को बागी 4 के निर्माताओं ने हरनाज़ संधू और टाइगर श्रॉफ पर फिल्माया गया गाना ‘बहली सोहनी’ रिलीज किया। गाने में हरनाज के ग्लैमरस नए अवतार ने सबका ध्यान खींचा। प्रशंसकों ने उन्हें नए जमाने की ‘देसी गर्ल’कहना शुरू कर दिया। गाने में हरनाज संधू कई स्टाइलिश साड़ी लुक्स में अपनी टोन्ड बॉडी दिखाती नजर आ रही हैं। उनके खूबसूरत मूव्स और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने वाकई फैंस को हैरान कर दिया है। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

फैंस ने किए मजेदार कमेंट

एक इंस्टाग्राम यूज़र ने गाने से उनके लुक का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “देसी गर्ल FR! मिस यूनिवर्स 2021, हरनाज़, क्वीन ने सभी को हैरान कर दिया। मुझे उनका ये अवतार देखकर प्रियंका और दीपिका की बहुत याद आई!” उनके ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तारीफ़ करते हुए एक फैन ने पूछा, “वाह, ये कब हुआ?” एक और ने लिखा,”उनकी बॉडी इस लुक में बहुत जम रही है।” एक अन्य ने कमेंट किया, “उनमें प्रियंका चोपड़ा की झलक दिख रही है।” अन्य ने कहा, “उनमें ‘मैं हूं ना’ की सुष्मिता सेन की झलक दिख रही है।”

क्या थी हरनाज संधू को बीमारी

साल 2021 में मिस यूनिवर्स जीतने के बाद, हरनाज का वजन काफी ज्यादा बढ़ गया था। उन्हें ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। भारत दौरे के दौरान, उनका बदला हुआ रूप सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। अप्रैल 2022 में, उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें सीलिएक रोग (coeliac disease) हो गया है, जिसके कारण वह गेहूं और कई अन्य खाद्य पदार्थ नहीं खा पाती हैं। ये एक तरीके की बीमारी है जिसमें ग्लूटेन के प्रति शरीर की एक ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली छोटी आंत को नुकसान पहुंचाती है।