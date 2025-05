आतंकी हमले से पहले पहलगाम गयी थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, फिर पाकिस्तान के लिए हुई रवाना; बड़ा खुलासा

Youtuber Jyoti Malhotra Spying Case: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपों में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा (Youtuber Jyoti Malhotra) से पुलिस पूछताछ कर रही है। जिसमें ज्योति के पहलगाम यात्रा और फिर उसके बाद पाकिस्तान जाने की बात सामने आयी है। महिला यूट्यूबर ने ये दोनों यात्राएं 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले की थीं। यही नहीं ज्योति ने पाकिस्तान के दोस्त चीन की भी यात्रा की है।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शेष पॉल वैद्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के ​​जनवरी 2025 में पहलगाम यात्रा का खुलासा किया है। उन्होंने लिखा, ‘क्या यह महज संयोग है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश (संभवतः आईएसआई का व्यक्ति) के जाल में फंसी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ​​जनवरी 2025 में पहलगाम आई थी? वह कथित तौर पर आईएसआई संचालकों को संवेदनशील जानकारी दे रही थी। हमारी खुफिया सेवाएं आमतौर पर पाकिस्तान, चीन और अब बांग्लादेश जैसे दुश्मन देशों के देशों या उच्चायोगों में अक्सर जाने वालों पर नज़र रखती हैं।’

Is it a coincidence that u tuber Jyoti Malhotra who was honey trapped by Danish ,a Pakistani High Commission employee ( most probably ISI person) visited Pahalgam in January 2025? She was reportedly passing on sensitive information to ISI handlers. Our intelligence services… pic.twitter.com/kh8qe7yf2N

