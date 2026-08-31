Zomato Analog Dairy Dishes : जोमैटो पर हटाई गईं एनालॉग डेयरी वाली डिश, रेस्टोरेंट को लिस्ट से हटाने की दी चेतावनी

Zomato Analog Dairy Dishes : ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म जोमैटो ने अपने प्लेटफॉर्म पर एनालॉग डेयरी से बनी डिश बेचने पर रोक लगा दी है। कंपनी ने कहा है कि इस मामले में उसकी Zero-tolerance policy रहेगी। नियम तोड़ने वाले रेस्टोरेंट की लिस्टिंग हटाई जा सकती है।

फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म ने कहा कि यह पॉलिसी तुरंत लागू हो गई है। जिन डिशेज़ के बारे में रेस्टोरेंट पार्टनर्स ने बताया है कि उनमें एनालॉग डेयरी का इस्तेमाल हुआ है, उन्हें ज़ोमैटो से पहले ही हटा दिया गया है।

यह कदम ज़ोमैटो के पारदर्शिता और खाने की क्वालिटी पर ध्यान देने की कोशिश का हिस्सा है। कंपनी रेस्टोरेंट से सुधार के कदम उठाने को कह रही है ताकि यह पक्का किया जा सके कि प्लेटफ़ॉर्म पर लिस्ट किए गए प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की सही जानकारी दिखे।

खाने की पारदर्शिता पर ज़ोमैटो

ज़ोमैटो के CEO आदित्य मंगला ने कहा कि कंपनी का फ़ोकस ग्राहकों के लिए खाने की क्वालिटी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर है।

मंगला ने कहा, “ज़ोमैटो में हमारा मुख्य मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेहतर खाना पहुँचाना है। इसका मतलब है ग्राहकों की सेहत का ध्यान रखना और हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर जो खाना लिस्ट करते हैं और परोसते हैं, उसके लिए साफ़ स्टैंडर्ड बनाए रखना।