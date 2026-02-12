  1. हिन्दी समाचार
  ऑस्कर विजेता एआर रहमान के समर्थन में उतरी गीतकार अनुराधा पोडवाल, म्यूज़िक कंपोज़र को बताया संत इंसान

जानी-मानी सिंगर अनुराधा पौडवाल ने म्यूज़िक कंपोज़र एआर रहमान के कम्युनल कमेंट को लेकर हाल ही में हुए विवाद पर अपनी राय दी है। सिंगर अनुराधा पौडवाल ने ऑस्कर जीतने वाले कंपोज़र का सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि मैं एआर रहमान को उनके म्यूज़िक से जानती हूं। मैं उनसे कभी पर्सनली नहीं मिली, लेकिन उनका म्यूज़िक बताता है कि वह बहुत संत इंसान हैं।

मुंबई। जानी-मानी सिंगर अनुराधा पौडवाल (Singer Anuradha Paudwal) ने म्यूज़िक कंपोज़र एआर रहमान 9Music composer AR Rahman) के कम्युनल कमेंट को लेकर हाल ही में हुए विवाद पर अपनी राय दी है। सिंगर अनुराधा पौडवाल ने ऑस्कर (oscar) जीतने वाले कंपोज़र का सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि मैं एआर रहमान को उनके म्यूज़िक से जानती हूं। मैं उनसे कभी पर्सनली नहीं मिली, लेकिन उनका म्यूज़िक बताता है कि वह बहुत संत इंसान (saint man) हैं। रहमान के कम्युनल कमेंट्स के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में, पौडवाल ने बताया कि कैसे मीडिया के सवालों को इस तरह से बदला जाता है कि भड़काऊ जवाब (provocative response) मिलें। उन्होंने कहा कि मैं इंडस्ट्री में रही हूं और मैंने देखा है कि जब कोई भी आर्टिस्ट इंटरव्यू के लिए बैठता है तो इंटरव्यू लेने वाला आमतौर पर सवालों को इस तरह से फ्रेम करना पसंद करता है कि उससे मनचाहा जवाब मिल जाए।

मीडिया चैनल वालों को सीधे इंटरव्यू पसंद नहीं हैं। क्योंकि वे कुछ और चाहते हैं। नज़र के सामने सिंगर ने कहा कि रहमान ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को अनगिनत ट्रैक दिए हैं। उन्होंने कहा कि एआर रहमान ने हमें सबसे अच्छे नंबर दिए हैं और वह इन सबसे आगे हैं। उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। वह उस स्टेज पर नहीं हैं जहां कोई उनके करियर पर असर डाल सके। एक सीनियर आर्टिस्ट के तौर पर मुझे यही लगता है उन्होंने अपने गानों से कमाल किया है। पौडवाल का यह रिएक्शन उस विवाद के बाद आया है जो रहमान के बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में यह कहने के बाद शुरू हुआ था कि हाल के सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए काम मिलना धीमा हो गया है और उन्होंने इसे पिछले आठ सालों में इंडस्ट्री में हुए बदलावों से जोड़ा। उस इंटरव्यू के बाद फैंस और जानी-मानी हस्तियों, जिनमें कंगना रनौत, परेश रावल, रणवीर शौरी, सुभाष घई और शोभा डे जैसे लोगों ने विरोध किया था।

