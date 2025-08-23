12 करोड़ कैश, सोना और चांदी, luxurious कार.... कांग्रेस विधायक के घर जानिए ED को और क्या क्या मिला

कर्नाटक के चित्रदुर्ग से विधायक के.सी. वीरेंद्र को परिवर्तन निदेशालय ED ने गंगटोक से गिरफ्तार किया है। उन पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी रैकेट में शामिल होने का आरोप है। छापेमारी में ईडी ने 12 करोड़ रुपये नकद, विदेशी मुद्रा, सोना-चांदी और कैसिनो सदस्यता कार्ड बरामद किए।

कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर रेड

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग के विधायक के.सी. वीरेंद्र को गिरफ्तार किया है। ईडी की टीम ने उन्हें सिक्किम की राजधानी गंगटोक से हिरासत में लिया। उन पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी रैकेट से जुड़ा होने का आरोप है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है।

विधायक के घर पर क्या क्या मिला

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में नकदी और कीमती सामान बरामद हुआ। अब तक की गिनती में लगभग 12 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है, जिसमें से करीब 1 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में हैं। इसके अलावा 6 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के गहने और लगभग 10 किलोग्राम चांदी भी बरामद हुई है।

कई इंटरनेशनल कार्ड भी बरामद

विधायक के पास से अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई कैसिनो की सदस्यता और रिवॉर्ड कार्ड्स भी जब्त किए हैं। इनमें लास वेगास के मशहूर एमजीएम कैसिनो, बेलाजियो कैसिनो, मरीना कैसिनो, मेट्रोपॉलिटन कैसिनो और कैसिनो ज्वेल शामिल हैं।

कई लग्जरी गाड़ियां भी मिली

ईडी को छापेमारी में ऐसी कई लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं, जिनके नंबर प्लेट पर “0003” लिखा हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए न केवल सट्टेबाजी होती थी, बल्कि विदेशों में मनी लॉन्ड्रिंग भी की जाती थी।

और क्या क्या मिला

उनके पास से कई बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, लक्जरी होटल चेन जैसे ताज, हयात और द लीला की हॉस्पिटैलिटी सदस्यता कार्ड्स भी मिले हैं।