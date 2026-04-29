किरण रिजिजू को लेकर सांसद शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान, कहा- कल लाएं महिला आरक्षण बिल

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के इस दावे को गलत बताया कि उन्होंने परोक्ष रूप से यह मान लिया है कि उनकी पार्टी महिला विरोधी है। थरूर ने स्पष्ट किया कि उनके बीच हुई बातचीत हल्के-फुल्के अंदाज़ में हुई थी और किसी भी समय उन्होंने यह संकेत नहीं दिया कि पार्टी महिला विरोधी है। किरण और मेरे बीच कोई गलतफहमी नहीं है। हम आपस में मज़ाक कर रहे थे। सत्र खत्म हो चुका था। हम जा रहे थे। हम मज़ाक में कह रहे थे कि कोई भी मुझे महिला विरोधी नहीं मानेगा, जो सच भी है। लेकिन साथ ही, कोई भी मेरी पार्टी को भी महिला विरोधी नहीं मानेगा।

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब किरण रिजिजू ने कहा था कि थरूर ने कथित तौर पर सैद्धांतिक रूप से यह मान लिया था कि महिला आरक्षण को संविधान के 131वें संशोधन विधेयक के ज़रिए लागू न किए जाने पर हुई बहस में कांग्रेस को महिला विरोधी के तौर पर देखा जा सकता है। यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका था। थरूर ने महिला आरक्षण के प्रति कांग्रेस के निरंतर समर्थन को दोहराते हुए कहा कि पार्टी ने केवल संविधान संशोधन विधेयक से जुड़ी परिसीमन प्रक्रिया का विरोध किया था। हमारा नेतृत्व महिलाओं ने किया है। और हमने महिला आरक्षण विधेयक का ज़ोरदार समर्थन किया है। चाहे 2013 की बात हो, जब हमने इसे राज्यसभा में पारित किया था, या उसके बाद की, जब इस सरकार ने इसे लोकसभा में पारित किया था। हम महिला आरक्षण विधेयक के पूरी तरह पक्ष में हैं। हमने जिस चीज़ का विरोध किया, वह थी परिसीमन के साथ इसे जोड़ना। हमारा मानना ​​है कि सरकार इसे लागू करने में अनावश्यक रूप से जल्दबाज़ी कर रही थी। परिसीमन को आगे बढ़ाने के बहाने के तौर पर महिला आरक्षण का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। इसलिए अगर महिला आरक्षण विधेयक अपने आप में एक अलग प्रस्ताव के तौर पर आता है, तो हम कल ही उसके पक्ष में मतदान करेंगे।