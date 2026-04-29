युद्ध के बीच 2929 नाविक सुरक्षित लौटे देश, भारतीय जहाजों और चालक दल पर रखी जा रही है कड़ी नजर

नई दिल्ली। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत ने अब तक कुल 2929 नाविकों को वापस बुलाया है। पिछले 24 घंटों में 29 भारतीय नाविकों को वापस सुरक्षित देश लाया जा चुका है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर एक अंतर-मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने आश्वासन दिया कि फ़ारसी खाड़ी में मौजूद सभी भारतीय जहाजों और चालक दल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। पुष्टि की कि इस क्षेत्र में मौजूद सभी नाविक सुरक्षित हैं।

मुकेश मंगल ने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होने कहा कि बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय ने 2829 भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी में मदद की है। पिछले 24 घंटों में 29 नाविकों को वापस लाया गया है। उन्होंने बताया कि जहाजरानी महानिदेशालय का कंट्रोल रूम सक्रिय रूप से सवालों और सहायता अनुरोधों को संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि DGCA कंट्रोल रूम को लगभग आठ हज़ार कॉल और सत्रह हज़ार ईमेल मिले हैं। पिछले 24 घंटों में, हमें 114 कॉल और 276 ईमेल मिले हैं। खाड़ी क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका और ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि, 21 अप्रैल की समय सीमा बीत जाने के बाद भी अस्थायी संघर्ष विराम जारी है, जिससे वाशिंगटन और तेहरान को शर्तों पर बातचीत करने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। ट्रंप ने तेहरान की हालिया कूटनीतिक पहलों पर अपनी गहरी असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जब तक परमाणु मुद्दे को सीधे तौर पर हल नहीं किया जाता, तब तक वाशिंगटन बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि ईरान ने संकेत दिया है कि वह पतन की स्थिति में है और परिणामस्वरूप वह होर्मुज़ जलडमरूमध्य को जितनी जल्दी हो सके फिर से खोलने के लिए ज़ोर दे रहा है।