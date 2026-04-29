  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल में होने जा रहा बड़ा उल्टफेर, बंगाल-असम समेत तीन राज्यों में बनेगी भाजपा सरकार

Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल में होने जा रहा बड़ा उल्टफेर, बंगाल-असम समेत तीन राज्यों में बनेगी भाजपा सरकार

पांच राज्यों में चल रहा विधानसभा चुनाव आज समाप्त हो गया है। चुनाव समाप्त होने के बाद अब पांच राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल आने शुरू हो गये हैं। एग्जिट पोल में पांच में से तीन राज्यों में भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Exit Poll 2026: पांच राज्यों में चल रहा विधानसभा चुनाव आज समाप्त हो गया है। चुनाव समाप्त होने के बाद अब पांच राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल आने शुरू हो गये हैं। एग्जिट पोल में पांच में से तीन राज्यों में भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। नतीजों से पहले एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए हैं।

पढ़ें :- West Bengal Elections: बंगाल में दूसरे चरण में भी 90 प्रतिशत के करीब हुई वोटिंग, जानिए एग्जिट पोल में किसकी बन रही सरकार

AXIS MY INDIA के अनुसार, असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के अनुसार, बीजेपी को 88-100 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 24-25 सीट मिलने का अनुमान है। अब तक आए एग्जिट पोल के अनुसार, बीजेपी बंगाल, असम समेत तीन राज्यों में सरकार बना सकती है।

बता दें कि असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई, जबकि तमिलनाडु में भी एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान पूरा हुआ। वहीं, पश्चिम बंगाल में दो चरणों वाले मतदान का पहला चरण 23 अप्रैल को संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हुई है। हालांकि, पश्चिम बंगाल में भी कई सर्वे भाजपा की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं।

 

 

पढ़ें :- लखनऊ विश्वविद्यालय में पान मसाला व मादक पदार्थ का सेवन बैन, पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना, तीन बार से अधिक पकड़े जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल में होने जा रहा बड़ा उल्टफेर, बंगाल-असम समेत तीन राज्यों में बनेगी भाजपा सरकार

Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल में होने जा रहा बड़ा उल्टफेर, बंगाल-असम...

West Bengal Elections: बंगाल में दूसरे चरण में भी 90 प्रतिशत के करीब हुई वोटिंग, जानिए एग्जिट पोल में किसकी बन रही सरकार

West Bengal Elections: बंगाल में दूसरे चरण में भी 90 प्रतिशत के...

किरण रिजिजू को लेकर सांसद शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान, कहा- कल लाएं महिला आरक्षण बिल

किरण रिजिजू को लेकर सांसद शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान, कहा-...

अखिलेश, बोले- पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बलों का हुआ दुरुपयोग, फिर भी ममता की होगी ऐतिहासिक जीत

अखिलेश, बोले- पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करने...

युद्ध के बीच 2929 नाविक सुरक्षित लौटे देश, भारतीय जहाजों और चालक दल पर रखी जा रही है कड़ी नजर

युद्ध के बीच 2929 नाविक सुरक्षित लौटे देश, भारतीय जहाजों और चालक...

Delhi Mayor Election Result : भाजपा के प्रवेश वाही दिल्ली के नए महापौर, कांग्रेस उम्मीदवार जहीर बड़े अंतर से हारे

Delhi Mayor Election Result : भाजपा के प्रवेश वाही दिल्ली के नए...